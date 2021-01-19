Такой хоккей нам не нужен: Альгис Микульскис о грубом приеме против Белоруссии

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет не в Белоруссии, как планировалось ранее, а в другой европейской стране или сразу в двух странах. Такое решение было принято 18 января на заседании Международной хоккейной федерации. Формальная причина — трудности с обеспечением безопасности. О причине фактической — в материале спецкора ФАН Альгиса Микульскиса.

«Спорт — вне политики!» В то, что Земля знавала благословенные времена, когда эти слова имели вес и смысл, поверить сейчас трудно. А наблюдая за тем, что в последние годы происходит вокруг крупнейших международных соревнований, — пожалуй, что и невозможно.

Я понимаю, что вся эта вакханалия началась не вчера. Я помню Олимпиаду-80, с ее бойкотом странами «свободного мира». Но я понимаю и то, что даже тогда, в условиях холодной войны, противники СССР не вели себя в спортивной и всех прочих сферах настолько по-скотски, насколько в наши дни ведут себя противники России и ее ближайших союзников. Да-да, я именно о хоккее и о Белоруссии! Вернее, о Белоруссии без чемпионата мира по хоккею.

Причина, по которой Минск лишился спортивного праздника, на первый взгляд выглядит впечатляюще здраво: руководство международной федерации не в состоянии гарантировать безопасность спортсменам и гостям. Вроде все логично. Только некоторые вещи совсем непонятны…

Скажем, 16 января глава IIHF Рене Фазель заявляет о беспрецедентном политическом давлении на его структуру:

«На данный момент политическое давление на IIHF идет отовсюду. Прежде всего, оно идет от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира».

А уже 18-го, тем же самым ртом, обосновывает скандальное решение совсем другими причинами:

«…В приоритете должна быть безопасность команд, зрителей и официальных лиц».

Стало даже интересно, от кого же исходили бы эти гипотетические угрозы. Уж не от тех ли, кто всеми силами противился проведению чемпионата на белорусских ледовых площадках? Или от тех, кому любое происшествие во время соревнований принесет только лишние политические козыри? Надеюсь, всем понятно, что выгодоприобретателем от, например, теракта внутри «Минск-арены» может быть кто угодно, кроме Александра Лукашенко? Впрочем, это так… Легкая конспирология, не лишенная, правда, некоторых оснований.

Вообще, читая все, что наговорил г-н Фазель в своих многочисленных объяснениях по поводу «удаления» Белоруссии, можно прийти к ощущению какого-то странного «эффекта перекоса действительности»… Нет, Земля «на небесную ось» от его слов, конечно, не налетела, но некую внутреннюю обреченность подобные речи все же рождают.

«Меня очень расстраивает и печалит, что все так произошло. Мне очень жаль, что люди не понимают, что спорт должен быть вне политики, но таковы реалии мира», — говорит он.

Реалии мира нынче, конечно, так себе, и тут трудно не согласиться. Но господин Фазель! Почему вы решили, что эти реалии похоронили под собой традиционную спортивную порядочность, воспетую еще Пьером де Кубертеном в его «Оде спорту»? И как можно печалиться о том, что принцип «спорт вне политики» больше не разделяется людьми, и тут же принимать касательные спорта решения исходя именно из политических соображений?

Ну не бином Ньютона же факт того, что именно политические события в Белоруссии стали причиной такого плевка в ее сторону со стороны коллективного Запада, возжелавшего не мытьем, так катаньем заменить жесткого, но принципиально патриотичного Батьку на безмозглую, но тотально подконтрольную себе куклу. А тут еще и крупный бизнес «удачно» подтянулся и, встав в «третью позицию», патетично заявил устами одного из традиционных спонсоров мировых хоккейных чемпионатов:

«Политика, проводимая правительством страны, в первую очередь обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии, идут вразрез с нашими убеждениями и ценностями».

Про ваши «убеждения и ценности» нам известно достаточно… Один вопрос — с США продолжите торговать? Там, вроде как, тоже проблемы с демонстрантами, свободой слова и «вот этим вот всем»… Можете не отвечать.

А, если по большому счету, то дело тут совсем не в Белоруссии и не в Лукашенко. Отстранение наших ближайших соседей от проведения ЧМ-2021 — не цель, но средство. Одно из многих, применяемых против России в надежде заставить ее быть более сговорчивой. В идеале — сговорчивой на уровне дамы с полностью отсутствующей социальной ответственностью.

Все эти Родченковы, WADA, с ее постоянными запретами российской символики на спортсменах, общее донельзя предвзятое отношение к нашим атлетам (вспомним хотя бы выходку с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе на зимней Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити) — эпизоды одного спектакля под названием «Уничтожим Россию вместе!» Такой хоккей нам точно не нужен.

Умер ли мировой спорт, отравившись политикой и деньгами? Не знаю… Возможно, и не умер, но в кому впал абсолютно точно. Что делать у постели пациента тем, кто еще помнит его здоровым и сильным? Гнуть свою линию и не прекращать реанимационных мероприятий. Возможно, адекватным ответом будет возвращение к жизни такого проекта, как Игры доброй воли. Что скажете, Александр Григорьевич?

И последнее. Я вполне понимаю спортсменов, продолжающих стремиться на крупные международные турниры: годы тренировок, загубленная молодость, амбиции… Но ребята! Если такие подходы к российскому спорту и спорту наших союзников будут продолжаться, вам все равно однажды придется решать, на чьей вы стороне. Лично от себя могу пока посоветовать заменить «Катюшу» на что-нибудь более суровое и духоподъемное. Думаю, «Вставай, страна огромная!» вполне подойдет.

P. S. Ах да, чуть не забыл... А какой же хоккей нужен им? Не знаю, как сейчас, но, судя по всему, в ближайшем будущем к национальным хоккейным сборным будут предъявляться такие же требования, как и к соискателям премии «Оскар».