Прокуратура открыла дело против главы Минздрава Бразилии из-за COVID-19 в Амазонасе

Бразилиа, 19 января. Генеральная прокуратура Бразилии оценит действия министра Эдуарду Пазуэллу во время коллапса системы здравоохранения в северном штате Амазонас. О начале расследования сообщило бразильское информационное агентство G1.

PGR abre apuração preliminar sobre conduta de Pazuello na crise da saúde no Amazonas https://t.co/sS0wmr0DuJ #G1 pic.twitter.com/MFxVWDF01I

Вчера министр признал, что 8 января ему сообщили об острой нехватке запасов кислорода в больницах города Манаус. Генеральная прокуратура дала Пазуэллу 15 дней для подготовки отчета о предпринятых им действиях для предотвращения критической ситуации в Амазонасе. Расследование началось после запроса депутата от «Партии социализма и свободы» (PSOL) Марселу Фрейшу.

Следователи также хотят выслушать показания губернатора штата Амазонас Уилсона Лимы, к которому есть вопросы по поводу «серьезных ошибок» в борьбе с пандемией.

PGR pede explicações a Pazuello sobre omissão no Amazonas https://t.co/gW5xbmIWZr

Ранее сообщалось, что с июля по октябрь 2020 года коечный фонд в палатах интенсивной терапии в больницах Манауса был сокращен на 85%. В середине января 2021 года местная система здравоохранения не выдержала нагрузки из-за количества новых случаев заражения COVID-19. Больницы и морги оказались переполнены, а спрос на кислород для аппаратов ИВЛ в несколько раз превысил производственные мощности, в результате чего местные компании запросили помощи у соседней Венесуэлы.

Os primeiros caminhões da Venezuela que estão trazendo com 130.000 m3 de doações de oxigênio para os hospitais do Amazonas passaram a fronteira para entrada no Brasil nessa noite. pic.twitter.com/aZoCIbeOnc