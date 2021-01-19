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Прокуратура открыла дело против главы Минздрава Бразилии из-за COVID-19 в Амазонасе

министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу

Бразилиа, 19 января. Генеральная прокуратура Бразилии оценит действия министра Эдуарду Пазуэллу во время коллапса системы здравоохранения в северном штате Амазонас. О начале расследования сообщило бразильское информационное агентство G1.

Вчера министр признал, что 8 января ему сообщили об острой нехватке запасов кислорода в больницах города Манаус. Генеральная прокуратура дала Пазуэллу 15 дней для подготовки отчета о предпринятых им действиях для предотвращения критической ситуации в Амазонасе. Расследование началось после запроса депутата от «Партии социализма и свободы» (PSOL) Марселу Фрейшу.

Следователи также хотят выслушать показания губернатора штата Амазонас Уилсона Лимы, к которому есть вопросы по поводу «серьезных ошибок» в борьбе с пандемией.

«В последние дни мы видели, что местные власти утратили контроль над мерами, необходимыми для сдерживания пандемии. У нас также есть основания сомневаться в правильности применения федеральных ресурсов в штате Амазонас и в муниципалитете Манаус, — заявила заместитель генерального прокурора Бразилии Линдора Араужо.

Наличие проблем в системе здравоохранения говорит о серьезных ошибках не только главы исполнительной власти штата Уилсона Лимы, но и министра здравоохранения штата и бывшего мэра Манауса».

Министр здравоохранения Бразилии должен ответить за коллапс в Амазонасе

Ранее сообщалось, что с июля по октябрь 2020 года коечный фонд в палатах интенсивной терапии в больницах Манауса был сокращен на 85%. В середине января 2021 года местная система здравоохранения не выдержала нагрузки из-за количества новых случаев заражения COVID-19. Больницы и морги оказались переполнены, а спрос на кислород для аппаратов ИВЛ в несколько раз превысил производственные мощности, в результате чего местные компании запросили помощи у соседней Венесуэлы.

Более 700 жителей Манауса были перевезены в больницы других штатов Бразилии, однако несколько десятков пациентов погибли, не дождавшись подключения к аппаратам вентиляции легких.

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