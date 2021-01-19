Геннадий Онищенко показал фото и видео своего погружения в крещенскую прорубь

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко поделился с ФАН впечатлениями о крещенском купании, которое он по русской традиции совершил 19 января. Онищенко также предоставил ФАН фотографии и видеозапись, как он погружается в прорубленную во льду иордань. Крещенская прорубь символизирует воды священной реки Иордан, где Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

По словам Геннадия Онищенко, погода в этом году благоприятствовала крещенскому купанию.

«В этом году Крещение удалось, все-таки мороз настоящий, тем более что я был на севере Московской области, там примерно -21 градус, — рассказал парламентарий. — Ощущения в полной мере — и от воздуха, и от воды. Очень хороший долгожданный эффект, когда начинаешь согреваться, и ноги становятся теплыми, хотя стоишь на льду практически босиком, в символических тапочках».

По словам Геннадия Онищенко, после погружения в крещенскую прорубь он всегда испытывает колоссальный прилив сил.

«Самое главное — это спокойный и естественный прилив сил, не стимулированный ни медикаментами, ни психотерапевтическими процедурами, ни тем более алкоголем, который у нас почему-то считают стимулятором», — отметил собеседник ФАН.

В связи с этим Онищенко напомнил про смысл праздника Крещение, который символизирует Богоявление во всей полноте Святой Троицы — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Святого Духа, изображаемого в виде голубя, опустившегося на плечо Иисуса.

«Хотя голубь мне на плечо не садился, я в полной мере ощутил внешнюю позитивную силу», — не без юмора отметил Геннадий Онищенко.

Парламентарий пожелал всем, кто в этом году окунается в крещенскую прорубь, здоровья и благополучия.

«Это хорошая, здоровьесберегающая традиция, которой следуют многие наши граждане. Считаю, что это способствует духовному и физическому здоровью», — отметил Онищенко.

Эта традиция помогает человеку лучше противостоять неблагоприятным внешним факторам, уверен парламентарий.

«Напомню, у нас идет вторая половина зимы, так что силы, которые мы накопили летом и осенью прошлого года, уже на исходе, и мы на пределе накопленного ресурса. А крещенское погружение — это хороший стимулятор», — подчеркнул Геннадий Онищенко, еще раз поздравив всех со святым Богоявлением.

Праздник Крещение Господне (Богоявление) Русская православная церковь отмечает 19 января. В православии евангельское предание о крещении Иисуса в водах реки Иордан, которое совершил пророк Иоанн, соединяется с богословским представлением о триединстве Святой Троицы — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Святого Духа. Многие священники не считают окунание в прорубь церковной процедурой, но такая традиция на Руси существует уже несколько веков. Подробнее о празднике Крещение читайте в материалах ФАН.

Ранее Геннадий Онищенко высказал мнение, что окунание в крещенскую прорубь не противопоказано тем, кто переболел COVID-19 в легкой форме и уже полностью излечился.