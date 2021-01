«Вилаят Синай» отчитался об атаках на египетских военнослужащих

Эль-Ариш, 19 января. Боевики египетского филиала террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) «Вилаят Синай» сообщили через джихадистский информационный ресурс Amaq о последних операциях против правительственных сил на Синайском полуострове.

Радикальные исламисты утверждают, что в течение последних четырех дней им удалось ранить и убить около десяти военнослужащих в районе города Бир-аль-Абд и уничтожить шесть единиц техники.

По данным местных источников, накануне, 18 января 2021 года, произошел четвертый за последний год подрыв газопровода, по которому египетский газ поступает в Иорданию и Израиль. Эту информацию подтвердил Twitter-аккаунт издания The Jerusalem Post. Журналисты отмечают, что возникший в результате взрыва пожар на объекте был виден с большого расстояния.

An explosion was reported on a #naturalgas line between #Egypt and #Israel in the northern Sinai Peninsula on Sunday night, according to foreign reports.https://t.co/1kjHtxTqZ3