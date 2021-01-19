«Вилаят Синай» отчитался об атаках на египетских военнослужащих

Эль-Ариш, 19 января. Боевики египетского филиала террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) «Вилаят Синай» сообщили через джихадистский информационный ресурс Amaq о последних операциях против правительственных сил на Синайском полуострове.

Радикальные исламисты утверждают, что в течение последних четырех дней им удалось ранить и убить около десяти военнослужащих в районе города Бир-аль-Абд и уничтожить шесть единиц техники.

По данным местных источников, накануне, 18 января 2021 года, произошел четвертый за последний год подрыв газопровода, по которому египетский газ поступает в Иорданию и Израиль. Эту информацию подтвердил Twitter-аккаунт издания The Jerusalem Post. Журналисты отмечают, что возникший в результате взрыва пожар на объекте был виден с большого расстояния.

An explosion was reported on a #naturalgas line between #Egypt and #Israel in the northern Sinai Peninsula on Sunday night, according to foreign reports.https://t.co/1kjHtxTqZ3 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 18, 2021

Также ресурс боевиков сообщил, что восточнее населенного пункта Шейх-Зувейд под бронеавтомобилем ВС Египта сдетонировало самодельное взрывное устройство. В минувшую субботу, 16 января, экстремисты заявляли об уничтожении танка и бульдозера под Тувахой.

Напомним, на Синайском полуострове по-прежнему действуют террористические ячейки. После государственного переворота в Египте в 2011 году они активизировали партизанскую войну против подразделений регулярной армии.

Нападения джихадистов-салафитов происходят преимущественно на севере Синая, но боевики уже совершали теракты в Каире, Танте, Мансуре и на юге региона. После того, как Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом, вооруженные силы в ходе нескольких контртеррористических операций ликвидировали сотни бандитов, была создана буферная зона на границе с сектором Газа, затоплены подземные тоннели, использовавшиеся для укрытия. Тем не менее угроза на полуострове все еще сохраняется.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что члены группировки «Вилаят Синай» наладили кустарное производство вооружения из подручных материалов и используют его для ведения боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.