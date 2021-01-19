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Российский газовоз сделал первый рейс по восточному направлению Севморпути

Российский газовоз сделал первый рейс по восточному направлению Севморпути

Москва, 19 января. Танкер «Кристоф де Маржери» 16 января осуществил доставку сжиженного природного газа на мыс Дежнева, к берегам Берингова пролива. Путь газовоза лежал через восточную часть Северного морского пути. Это направление для доставки топлива было использовано впервые, поэтому данное событие по праву считается историческим. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

Экипаж вышедшего из морского канала Обской губы судна провел в пути 10 суток и 21 час. За это время было преодолено расстояние в четыре с половиной тысячи миль (7242 км). 

Танкер на всем протяжении маршрута справился без поддержки ледокола. Средняя скорость судна держалась на отметке 9,5 узла. В пресс-службе «Совкомфлота» рассказали, что газовоз своим примером показал, что грузовые перевозки на восточной части Арктики в осенне-зимний период возможны. Благодаря такому событию в ближайшем будущем будет решена задача по обеспечению круглогодичной навигации Северного морского пути.

Поддержал данное мнение и эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. В интервью Baltnews он заявил, что Москва идет по правильному пути и вскоре решит все поставленные задачи. 

«Я поддерживаю развитие ледокольного флота и идею строительства газовозов ледового класса, которые могут без самостоятельной помощи передвигаться в условиях Арктики», — заявил эксперт.  

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