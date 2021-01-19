Российский газовоз сделал первый рейс по восточному направлению Севморпути

Москва, 19 января. Танкер «Кристоф де Маржери» 16 января осуществил доставку сжиженного природного газа на мыс Дежнева, к берегам Берингова пролива. Путь газовоза лежал через восточную часть Северного морского пути. Это направление для доставки топлива было использовано впервые, поэтому данное событие по праву считается историческим. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

Экипаж вышедшего из морского канала Обской губы судна провел в пути 10 суток и 21 час. За это время было преодолено расстояние в четыре с половиной тысячи миль (7242 км).

Танкер на всем протяжении маршрута справился без поддержки ледокола. Средняя скорость судна держалась на отметке 9,5 узла. В пресс-службе «Совкомфлота» рассказали, что газовоз своим примером показал, что грузовые перевозки на восточной части Арктики в осенне-зимний период возможны. Благодаря такому событию в ближайшем будущем будет решена задача по обеспечению круглогодичной навигации Северного морского пути.

Поддержал данное мнение и эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. В интервью Baltnews он заявил, что Москва идет по правильному пути и вскоре решит все поставленные задачи.