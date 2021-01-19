Венесуэла объявила в розыск ставленников Гуайдо в корпорации Citgo

Каракас, 19 января. Генеральная прокуратура Венесуэлы объявила в розыск членов совета директоров компании Citgo, назначенных проамериканским политиком Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает Reuters.

«Был запрошен ордер на задержание и меры пресечения в отношении гражданина Хосе Рамона Покатерры, незаконно назначенного членом совета директоров Citgo, и гражданина Андреса Фелипе Иригойена, незаконно назначенного председателем совета директоров Citgo», - сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

#EnVivo ???? | FGR @TarekWiliamSaab: Los auténticos representantes del Estado venezolano fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela al falso procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández; prófugo de la justicia venezolana#CuarentenaConsciente pic.twitter.com/Jbu9YuqiaT — MIPPCI (@Mippcivzla) January 18, 2021

Власти Венесуэлы обвиняют членов руководства американской компанией в сговоре, узурпации полномочий и отмывании денег. После признания Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы в начале 2019 года власти США позволили бывшему председателю национальной ассамблеи Венесуэлы назначить своих представителей в совет директоров Citgo.

С 1986 года техасская компания находится в собственности венесуэльской госкомпании PDVSA. В настоящее время ее стоимость оценивается в 10 миллиардов долларов.

14 января стало известно, что суд штата Дэлавер санкционировал продажу активов Citgo для выплаты долга венесуэльского правительства перед канадской золотодобывающей компанией Crystallex. Власти Венесуэлы объявили этот шаг «мошенничеством» и попыткой вопреки законам США лишить PDVSA ценных активов за рубежом.