Александр Мясников: «COVID-пневмония» может привести к преждевременным родам

Для беременных женщин, заразившихся COVID-19, большое значение имеет, в какой именно форме протекает болезнь. Об этом в беседе с ФАН рассказал врач-кардиолог, телеведущий, общественный деятель Александр Мясников.

Эксперт прокомментировал сведения о том, что коронавирус может влиять на здоровье рожениц.

«Если беременная женщина заболела COVID-19, у нее могут быть преждевременные роды. Однако люди часто путают два заболевания. Если речь идет о «COVID-ОРЗ», то это вообще никак не может повлиять. ОРЗ хроническим не бывает. Речь идет именно о перенесенных пневмониях. «COVID-пневмония» может привести к преждевременным родам», — заметил собеседник.

Он сообщил, кто именно может подвергнуться такому риску.

«30–40% людей переносят вообще бессимптомно, а из тех, кто с симптомами, 90% COVID-19 — просто банальное ОРЗ. Не надо его демонизировать. Другое дело, что у 10% может развиться пневмония из-за таких причин, как хронические болезни. Беременность не относится к таким факторам», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что само обстоятельство вынашивания плода не имеет значения в случае с пандемией.

«Для женщин беременность не является фактором риска в плане того, что они могут легче заразиться или тяжелее перенести коронавирус», — подчеркнул телеведущий.

В завершение он осветил еще несколько важных вопросов с этой связи.

«Можно ли женщине с COVID-19 кормить молоком? Да, можно. Также вирус не передается через плаценту. Не нужно изолировать такую мать от ребенка после родов. Риск для малыша заразиться от нее очень низкий», — сообщил Александр Мясников.

Ранее эксперт предрек эпидемию страшнее коронавируса.