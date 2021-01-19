Амстердам, 19 января. Голландский прокурор Уорд Фердинандусс успел поучаствовать в громком деле, прежде чем стать обвинителем в процессе малайзийского Boeing MH17.

Представитель юстиции в 45 лет преследовал подозреваемого в нелегальных полетах пилота Хулио Альберто Поча. Фигурант уголовного дела имеет аргентинско-голландское происхождение. Правоохранители двух стран решили провести расследование о его причастности к преступлениям. Однако Минюст и руководство государственной прокуратуры Нидерландов решили, что не должны раскрывать информацию коллегам из Аргентины. Фердинандусс и прокурор Дигна ван Бетцелаер урегулировали ситуацию.

Обвинитель по делу MH17 предложил задействовать третьи страны, чтобы обойти запрет на экстрадицию Поча. В итоге обвиняемый отправился за решетку. Однако в 2017 году трое судей оправдали пилота. Посадивший невиновного авиатора Фердинандусс сегодня является обвинителем в деле о крушении малайзийского Boeing.

Правительство Малайзии решило выделить почти 6 млн долларов в поддержку голландского процесса, пишет НСН. Министр транспорта Ви Ка Сион заявил, что страна несет ответственность за свой самолет.

Техэксперт Юрий Антипов ранее отметил, что Голландия «зомбирована» действующим правительством.