Режиссер второго фильма о «последнем богатыре» объяснил его успех у зрителей

Российский режиссер кино и телевидения Дмитрий Дьяченко заявил ФАН, что на успех у зрителей фильма «Последний богатырь: Корень зла» повлияло несколько факторов.

Лауреат премии ТЭФИ в эксклюзивном интервью рассказал о причинах впечатляющих кассовых сборов второй части киносказки: по состоянию на конец прошлой недели, это 1,87 млрд рублей.

— Дмитрий, за счет чего такие цифры у второй части богатырской трилогии?

— В первую очередь, за счет того, что, наверное, нет [в прокате] таких позитивных фильмов. Хотя вот «Серебряные коньки» вроде позитивная картина, но, видимо, люди очень любят смотреть сказки.

Да и кино получилось неплохим, эмоциональным, достойным. Здесь, наверное, много факторов, которые повлияли. Сценарий неплохой. Артисты хорошо сыграли. То есть когда делаешь проект на уровне, он начинает завоевывать [зрителя] — люди чувствуют, что это качественно, и для фильма уже начинает работать сарафанное радио.

Еще большое значение играет тот факт, что нет каких-то западных релизов. Хотя вот «Чудо-Женщина» (голливудский блокбастер «Чудо-Женщина: 1984». — Прим. ФАН) вышла, однако у нее не очень хорошее качество, не очень интересно... В общем, есть большое количество всяких факторов.

— Второй части «Богатыря» удастся обойти «Т-34» и попасть в тройку самых кассовых российских фильмов в истории?

— Не знаю. Мне кажется, замедляются сборы, и набрать еще 400 [миллионов рублей], наверное, будет сложновато. Я не очень в это верю, честно говоря. Хотя я и в два-то [миллиарда] не верил (смеется).

— Ну вот видите, а эта отметка уже близко. Кстати, ранее в интервью ФАН вы сказали, что есть желание «преодолеть заветный миллиард».

— Если будет еще месяц проката, то, может, как-то и наберется [два миллиарда]… Не знаю, я бы все-таки не загадывал. Мне кажется, где-то до двух доползет, а там приостановится. Черт его знает, дай бог!

— Вы сейчас уже третью часть снимаете?

— Уже сняли! Мы две части одновременно снимали. Сразу и вторую, и третью, которая уже даже смонтирована, и сейчас [компьютерная] графика делается.

— Мой звонок застал вас на Алтае. Новую кинокартину там снимаете?

— Да, снимаем фильм, называется «Бешенство» — по жанру он совсем другой. Это триллер, драма. Про волков.

— Актеры какие-то знаменитые есть?

— Да-да, конечно. Это Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Анна Уколова, Александр Устюгов, Георгий Дронов, Кирилл Полухин. Все артисты достаточно известные.

Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчиков», по состоянию на 18 января, фильм «Последний богатырь: Корень зла» (премьера была в первый день 2021 года) заработал уже 1,870 млрд рублей. Это четвертое место в истории российского кинематографа. Больше кассовые сборы только у картин «Холоп» (3,070 млрд), «Движение вверх» (2,968 млрд) и «Т-34» (2,274 млрд). Первая часть «Последнего богатыря», кстати, располагается на пятой позиции (1,672 млрд)

Дмитрий Дьяченко также известен по таким работам в качестве режиссера, как «Кухня», «Мамочки», «О чем говорят мужчины», «День радио», «Больше, чем кролики», «Кухня в Париже» и «О чем еще говорят мужчины». В 2010 году он был удостоен премии ТЭФИ как лучший режиссер телевизионной программы — «Большой разницы», выходившей на Первом канале.

Премьера фильма «Последний богатырь-3» предварительно намечена на 23 декабря 2021 года.

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