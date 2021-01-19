Абрамченко утвердила план эксперимента по торговле углеродными единицами на Сахалине

В Сахалинской области стартовал эксперимент по регулированию внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, отработки методики формирования системы верификации учета выбросов и поглощения парниковых газов. Соответствующую «дорожную карту» по его проведению утвердила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Проект дорожной карты по реализации эксперимента подготовили Минэкономразвития России совместно с Правительством Сахалинской области. Планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

«Мы предусмотрели комплекс мер, которые призваны обеспечить переход Российской Федерации на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития и предотвратить выбросы парниковых газов. Особое внимание при этом будет уделяться стимулированию так называемых «зеленых» секторов экономики. Таким образом, обозначенные темпы экономического роста до 2030 года в перспективе должны быть обеспечены, прежде всего, за счет внедрения низко- и безуглеродных технологий производства в различных отраслях. Для этого в рамках эксперимента будут созданы специальные условия», — заключила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как отметила зампред Правительства, на примере Сахалина будет проведена региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, создана необходимая инфраструктура поддержки климатических проектов. С этой целью документом предусматривается подготовка проекта федерального закона о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 года специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области.

«Концепция законопроекта должна предусматривать в том числе выбор и апробирование оптимальных механизмов проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также создание системы торговли углеродными единицами и использования инструментов «зеленого» финансирования», — сообщила вице-премьер.

Согласно «дорожной карте», срок его внесения в Госдуму определен на июль 2021 года. Кроме того, эксперимент требует внесения необходимых изменений в Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года, а также разработка Климатической программы и Комплексного плана действий региона по ее реализации.

Как подчеркнула Абрамченко, важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии МИД России с международными системами торговли. Предполагается, что в перспективе по решению Правительства в данную систему торговли смогут интегрироваться другие заинтересованные субъекты РФ.