Россия в 2020 году побила рекорд по экспорту продовольствия

Экспорт российского продовольствия в 2020 году, по данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, составил 29,453 млрд долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. В этой цифре заключена еще одна новость: впервые в постсоветской истории наша страна экспортирует продовольствия больше в денежном выражении, чем получает по импорту. Таким образом, Россия достигла заявленной цели, обеспечив свою продовольственную безопасность.

Но неужели в этой бочке «продовольственного меда» не отыщется, на радость критиканам, хотя бы маленькой ложки «дегтя»? В вопросе разбирался обозреватель ФАН.

Миллиард в плюсе

Данные по импорту продовольствия в Россию в 2020 году пока недоступны в окончательном виде таможенной статистики внешней торговли за 12 месяцев. Однако, согласно экспертным оценкам, за прошлый год импорт продовольствия равнялся, в денежном выражении около 28,33 млрд долларов. Таким образом, чистое превышение российского продовольственного экспорта над импортом составило чуть более 1 млрд долларов США.

Много это или мало?

Для сравнения, в январе — октябре 2020 года Россия экспортировала товаров топливно-энергетической группы на 137,35 млрд долларов, что в пересчете на год дает итоговую цифру экспорта ТЭК — около 165 млрд долларов. Общий же объем российского экспорта в 2020 году составил порядка 303 млрд долларов.

Таким образом, экспорт российского продовольствия в прошлом году дал стране около десятой части всей экспортной выручки. Или чуть меньше одной пятой части от экспорта всех товаров топливно-энергетической группы. Согласитесь, неплохой результат для страны, большая часть территории которой находится в зоне рискованного земледелия!

Еще более интересной новость о росте продовольственного экспорта выглядит в связке с, собственно, импортом. Полностью уйти от завоза продуктов, скорее всего, у России не получится: практически все страны осуществляют импорт продовольствия просто в силу того, что часть сельскохозяйственных культур не произрастает на их территории. Например, в нашей стране в открытом грунте не растут ни ананасы, ни авокадо, ни даже мандарины с лимонами. У России нет своего кофе, какао-бобов или элитных сортов чая: все это стране тоже приходится завозить, причем в немалых количествах. Кроме того, значительную часть продовольственного импорта составляет статусное потребление: так, в 2019 году одних алкогольных напитков мы ввезли на 2,7 млрд долларов — это почти на 10% импорта.

Эти особенности российского рынка продовольствия определили предел снижения импорта. После введения в 2014 году продуктовых антисанкций и совпавшей с ними по времени значительной девальвации рубля российский продовольственный импорт «застыл» на отметке вблизи 28 млрд долларов, лишь немного колеблясь год от года. Ни последующие изменения обменного курса, ни развернувшаяся на фоне введения антисанкций практика импортозамещения никак не повлияли на этот остаточный импорт.

Говоря иначе, российские граждане особо не изменили свои продовольственные привычки, продолжая включать в свой рацион все виды «тропического» продовольствия. И, наверное, это правильно — в ситуации вовлеченности России в нынешнее международное разделение труда можно вполне рассчитывать на то, что кофе в стране будет всегда. Было бы что предложить взамен на «тропическое» и «статусное» продовольствие на таком глобальном рынке.

Если же пересчитать продовольственный экспорт «по весу» и сравнить его по этому параметру с импортом, то картина станет еще интереснее. Оказывается, предметы избыточного потребления, такие как мясо краба или икра осетровых видов рыб, составляют в российском экспорте достаточно малую долю. Наша страна в основном вывозит дешевое продовольствие — десятки миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. А завозит, как уже было упомянуто, дорогое продовольствие.

Как следствие, достигнутое в 2020 году превышение экспорта над импортом в денежном выражении означает, что наша страна уже давно находится в «зеленой» зоне по продовольственной безопасности. При любых неурядицах на внешних рынках мы легко можем заместить «экзотический» импорт пусть и более дешевой и простой, но полноценной — и полностью своей — едой.

Добавим, что паритет «по весу» импортируемого и экспортируемого продовольствия в России был достигнут еще в далеком 2007 году — за пять лет до начала действия стратегии импортозамещения.

Впереди — высокий передел

Большое видится на расстоянии: в 1995 году, четверть века тому назад, импорт продовольствия в Россию составлял, в пересчете на котировки 2020 года, без малого 22,5 млрд долларов, или 13,1 млрд долларов по номиналу. Все те же кофе, чай, какао, но намного меньше вина и экзотических фруктов. Но было и другое: знаменитые «ножки Буша», самая низкосортная курятина, которую России впаривали буквально как «манну небесную».

В том же 1995 году экспорт продовольствия из нашей страны был не просто меньше — он составлял жалкие 1,4 млрд долларов, чуть больше одной десятой части продовольственного импорта. Стране тогда действительно нечего было предложить на мировом рынке продуктов: даже собственные зерновые балансы мы в то время сводили с трудом. О качественном российском мясе, которое сегодня стало обыденностью, тогда можно было только мечтать. Старшее поколение помнит, а младшему — стоит и рассказать о «святых 1990-х», когда для большей части населения России главную часть пищевого рациона составляли хлеб, макароны, картофель и кефир, а «статусным» потреблением считался шоколадный батончик.

Так что нынешнее достижение продовольственного изобилия — отнюдь не данность, но результат напряженного труда российских фермеров, предпринимателей и промышленников, которые сумели воспользоваться благоприятными условиями, созданными для них государством. Да, для потребителей падение обменного курса рубля не прошло бесследно. Но не случилось и катастрофы: большую часть импортируемого продовольствия успешно заместили российские аналоги, часто конкурентные по цене и вполне сравнимые по качеству.

Конечно, в продовольственной отрасли России еще немало проблем. Например, мы до сих пор в значительной мере зависим от импортного семенного и племенного материала. Обеспеченность собственным семенным материалом в нашей стране составляет сегодня 67,2%. При этом для культур продовольственной безопасности, таких как пшеница или рожь, материал собственной селекции или произведенный на территории России составляет почти 100%. К импортным же семенам относятся, как ни покажется странным, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и рапс.

Так или иначе, эту проблему собираются решить в ближайшее время: в планах правительства — стимулирование местной селекции и доведение обеспеченности собственным семенным фондом в России минимум до 85%. Причем в этом процессе будут использовать хорошо зарекомендовавший себя «автомобильный» подход: иностранные компании должны будут локализовать производство семян в России и передать технологии взамен на получение таможенных преференций и налоговых льгот.

Предстоит также поменять и структуру российского экспорта. Пока что его основу составляют зерновые и зернобобовые культуры, хотя в стране уже построена мощная и современная пищевая промышленность, а также вся необходимая инфраструктура для создания сельскохозяйственной продукции высокого передела, например мяса.

Проблем в российской продовольственной отрасли хватает. Но одно уже точно ясно: отрасль вышла из кризиса, решила вопрос продовольственной безопасности страны и смогла занять достойное место на мировом рынке. Словом, мы и сами сыты, и весь мир накормить готовы.