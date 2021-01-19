Архиепископ, полицейские и моряки: в Дагестане проходит вакцинация от COVID-19

Махачкала, 19 января. С декабря в Дагестане против коронавирусной инфекции привились 320 человек. Вакцинация проводится среди военнослужащих Каспийской флотилии, сотрудников регионального МВД, руководства религиозных организаций, а с 18 января и среди всего населения республики, выяснил ФАН.

Как сообщили агентству в Минздраве Дагестана, в конце прошлого года в республике открылись 27 прививочных пунктов. Согласно списку, опубликованному на официальном сайте ведомства, 11 из них находятся в Махачкале, по одному в других девяти городах региона, остальные – в селах семи муниципалитетов.

«Для проведения вакцинации развернуто 27 прививочных пунктов на базе поликлиник, а также городских и районных больниц», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак», известным под торговой маркой «Спутник V». На сегодняшний день в Дагестан двумя партиями поступило более восьми тысяч его доз. При этом прививку получили более 300 местных жителей.

«Защиту от коронавируса в виде прививки уже имеют 320 жителей республики, которые прошли иммунизацию», – отметили в региональном Минздраве.

Для хранения вакцины в середине января в Дагестане был открыт холодовой центр. Препараты в нем держат при температуре от минус 18 до минус 25 градусов. Всего хранилище с 14 холодильными камерами способно вместить до миллиона доз вакцины и обеспечить их сохранность в течение года.

По словам врио министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, до открытия холодового центра поступающая в регион из федерального центра вакцина сразу направлялась в муниципалитеты. Теперь регион получил возможность хранить их в столице.

«Открытие центра – большое достижение для республики. Снимаются многие вопросы по хранению и качеству вакцины. Соблюдение холодовой цепи позволяет нам быть абсолютно уверенными, что мы вакцинируем наше население качественным препаратом», – сказала ФАН Беляева.

В пресс-службе регионального Минздрава также сообщили, что для доставки вакцины в города и районы используется специальный автотранспорт – два автомобиля, оборудованные холодильными камерами. Как выяснил ФАН, правительством республики выделено более пяти миллионов рублей на осуществление транспортировки препаратов.

«Выделить министерству здравоохранения Республики Дагестан за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2021 год 5319,4 тысячи рублей для проведения лабораторного обследования граждан, подлежащих вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции, и на транспортировку вакцин до пунктов проведения вакцинации», – говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром региона Абдулпатахом Амирхановым.

К всеобщей вакцинации присоединились также религиозные деятели Дагестана. В муфтияте и иудейской общине республики не смогли оперативно ответить на вопросы ФАН, однако в махачкалинской епархии подтвердили, что архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам привился от коронавируса.

Он побывал в Республиканском центре инфекционных болезней, где прошел вакцинацию вместе с другими представителями епархии. При этом Варлаам заявил, что считал своим гражданским долгом привиться против COVID-19.

«Мы должны быть очень ответственными за жизни других людей, учитывая специфику этого заболевания. Моя работа связана с постоянным общением с людьми, поэтому я считаю своим гражданским долгом сделать прививку, чтобы не быть распространителем и самому не заболеть», – выразил ФАН свое мнение архиепископ.

Началась вакцинация от коронавируса также среди сотрудников республиканского МВД. Как сообщили агентству в пресс-службе ведомства, уже привились заместитель министра внутренних дел по Дагестану Ахмед Баталиев и ряд начальников управлений. По словам начальника медико-санитарной части МВД Магомеда Магомедова, ежедневно планируется вакцинировать не менее пяти человек.

«Остановить инфекцию может только активная иммунизация населения, то есть выработка коллективного иммунитета. Мы ежедневно планируем проводить вакцинацию хотя бы пяти сотрудников, прикрепленных к медсанчасти», – сказал он.

Военнослужащие, дислоцированные на территории Дагестана, начали получать прививки от коронавируса еще в декабре. В настоящее время в Каспийской флотилии приступили уже ко второму этапу вакцинации, предполагающему введение в организм второго компонента «Спутник V».

«Всех вакцинированных в декабре мы наблюдали дистанционно, связываясь с ними по телефону. Никаких жалоб на нежелательные патологические реакции не поступало», – рассказала ФАН врач-инфекционист Салихат Фатахова.

Согласно данным республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Дагестане выявлено почти 26,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. В результате осложнений, вызванных болезнью, скончались больше тысячи человек.

В декабре в России стартовала кампания по вакцинации определенных категорий граждан. Приоритетной возможностью получить прививку могли воспользоваться медицинские, педагогические и социальные работники, а также граждане с хроническими заболеваниями. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил подготовить необходимую инфраструктуру в регионах для перехода к массовой вакцинации всего населения страны.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестан поступило более пяти тысяч доз вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». Их применение не выявило побочных эффектов.