Новый спецпосланник ООН в Ливии приступит к работе в феврале

Нью-Йорк, 19 января. Новый спецпосланник ООН в Ливии Ян Кубиш приступит к выполнению своих обязанностей в североафриканском государстве в феврале 2021 года, сообщает Twitter-аккаунт арабской газеты Asharq Al-Awsat.

В минувшую субботу, 16 января 2021 года, Советом Безопасности ООН было принято решение о назначении словацкого дипломата на эту должность. Его кандидатуру выдвинул Антониу Гутерреш. Ранее политик был специальным координатором международной организации по Ливану.

Ключевой задачей Кубиша в Ливии станет урегулирование затяжного кризиса, а также поддержание режима постоянного прекращения огня, введенного 23 октября 2020 года по итогам переговоров Совместного военного комитета «5+5» в Женеве. Кроме того, он должен обеспечить контроль за выводом из страны всех иностранных войск и наемников.

Новый представитель ООН в североафриканском государстве сменит американку Стефани Уильямс, которая с марта минувшего года является временно исполняющей обязанности главы Миссии международной организации в Ливии. Ее место должен был занять болгарский политик Николай Младенов, однако он подал в отставку спустя неделю после назначения в связи с «семейными обстоятельствами».

Ян Кубиш имеет внушительный дипломатический опыт. Так, с 1980 по 1985 год он работал в посольстве Чехословакии в столице Эфиопии, после чего на протяжении трех лет возглавлял отдел МИД, занимавшийся безопасностью и контролем над вооружениями. Затем он два года трудился в Москве, а в период с 1993 по 1994 год был постоянным представителем Словацкой Республики при Организации Объединенных Наций в Женеве.

С 1994 год политик занимал должность директора Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, пока 15 июня 1999 года не стал Генеральным секретарем данной организации. В 2012 году Кубиша назначили главой миссии ООН в Афганистане, затем представителем генсека в Ираке, а с января 2019 года он занимал пост спецкоординатора в Ливане.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийская Партия справедливости и строительства, созданная членами террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), выступила против ухода Уильямс.

1 Организация запрещена на территории РФ.