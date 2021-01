Власти Венесуэлы осудили рейдерский захват своих активов в США

Каракас, 19 января. Власти Венесуэлы отвергли решение суда в США о распродаже активов компании Citgo — «дочки» венесуэльского нефтяного гиганта PDVSA. Распродажу акций компании назвали преступлением властей США против Венесуэлы и ее народа, сообщает кубинское информационное агентство Prensa Latina.

«В последние часы правительство Дональда Трампа подтверждает, что им движет ненависть, стремление к грабежу, месть и злоупотребление властью», — говорится в сообщении правительства южноамериканской страны.

#COMUNICADO | Venezuela rechaza enérgicamente la infame decisión de un juzgado de Delaware con respecto a nuestra filial de Pdvsa en EEUU, #Citgo. La arbitraria decisión no es más que una nueva agresión del agonizante gobierno de Donald Trump contra el noble pueblo venezolano. pic.twitter.com/zr0GoFOKxc — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 16, 2021

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал судебный процесс «мошенническим» и направленным на «лишение венесуэльцев их самых важных активов за рубежом».

#Venezuela | The Venezuelan Government rejected on Saturday the decision of a U.S. Federal Court to initiate the process of selling PDVSA's U.S. subsidiary, CITGO, one of the Trump administrations' latest attacks against the Bolivarian government.https://t.co/HVF2QBl91r — teleSUR English (@telesurenglish) January 16, 2021

Распродажа национального имущества

14 января суд штата Дэлавер вынес решение о распродаже акций компании Citgo на 1,4 миллиарда долларов. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности венесуэльского правительства перед обанкротившейся канадской золотодобывающей компанией Crystallex. В 2011 году правительство Уго Чавеса национализировало все активы Crystallex, а компания подала иск на возмещение убытков. В 2018 году власти Венесуэлы выплатили акционерам канадского предприятия около 0,5 млрд долларов.

В Каракасе уверены: стремясь «восстановить справедливость» суд в США попросту забыл про букву закона. В законодательстве Штатов существует презумпция независимого статуса между государством и его компаниями, согласно которой венесуэльское правительство и компания PDVSA должны рассматриваться как отдельные юридические субъекты.

Jordan Blum/Platts -CITGO in limbo, Crystallex wins

again in bid to seize shares https://t.co/EeQftkCWnT pic.twitter.com/EwCFWe8IrE — Elio Ohep - Editor Petroleumworld1 (@petroleumworld1) January 18, 2021

Законом можно пренебречь

Главный федеральный окружной штата Дэлавер Леонард Старк посчитал, что презумпцией можно пренебречь: по его мнению, в Венесуэле «стерлась граница между правительством и PDVSA». Судья заявил, что каждый день, когда Венесуэла не платит по долгам Crystallex, она «оскорбляет судебную систему США».

Согласно решению суда, компания PDV Holding Inc, зарегистрированная в Дэлавере и напрямую владеющая компанией Citgo, должна быть продана на аукционе в ближайшее время. Тем не менее для проведения аукциона решения судьи Старка недостаточно — требуется отмена постановления Министерства финансов США от 2019 года о запрете на продажу и передачу прав собственности и акций Citgo.

Risk of PDVSA defaulting on payments & triggering bond holders & Rosneft (which had provided a loan with 49.9% of Citgo as collateral) to take ownership of Citgo has been a risk for years, but seems buried under other news stories nowhttps://t.co/HoormiNpza — Wendy Siegelman (@WendySiegelman) October 9, 2019

Однако в случае снятия запрета на владение Citgo может претендовать российская «Роснефть», которая формально получила акции компании после дефолта правительства Венесуэлы по ряду облигаций. 49,9% акций американского актива Венесуэлы находились в залоге PDVSA перед Rosneft Trading SA, структурного подразделения «Роснефти».

Лакомый актив

В настоящее время рыночная стоимость акций и собственности компании Citgo Petroleum Corp. оценивается в 10 миллиардов долларов. Во владении компании находятся три крупных нефтеперерабатывающих завода в штатах Техас, Иллинойс и Луизиана, которые способны ежедневно перерабатывать более 750 тысяч баррелей нефти. Это делает Citgo шестой крупнейшей американской сетью переработки нефти.

Также Citgo принадлежат около 5000 заправочных станций, нефте- и газопроводы во многих штатах. Компания со столетней историей из Хьюстона была приобретена венесуэльской PDVSA более 30 лет назад.