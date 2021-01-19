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Латинская Америка

Власти Венесуэлы осудили рейдерский захват своих активов в США

Власти Венесуэлы осудили рейдерский захват своих активов в США

Каракас, 19 января. Власти Венесуэлы отвергли решение суда в США о распродаже активов компании Citgo — «дочки» венесуэльского нефтяного гиганта PDVSA. Распродажу акций компании назвали преступлением властей США против Венесуэлы и ее народа, сообщает кубинское информационное агентство Prensa Latina.

«В последние часы правительство Дональда Трампа подтверждает, что им движет ненависть, стремление к грабежу, месть и злоупотребление властью», — говорится в сообщении правительства южноамериканской страны.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал судебный процесс «мошенническим» и направленным на «лишение венесуэльцев их самых важных активов за рубежом».

Распродажа национального имущества

14 января суд штата Дэлавер вынес решение о распродаже акций компании Citgo на 1,4 миллиарда долларов. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности венесуэльского правительства перед обанкротившейся канадской золотодобывающей компанией Crystallex. В 2011 году правительство Уго Чавеса национализировало все активы Crystallex, а компания подала иск на возмещение убытков. В 2018 году власти Венесуэлы выплатили акционерам канадского предприятия около 0,5 млрд долларов.

В Каракасе уверены: стремясь «восстановить справедливость» суд в США попросту забыл про букву закона. В законодательстве Штатов существует презумпция независимого статуса между государством и его компаниями, согласно которой венесуэльское правительство и компания PDVSA должны рассматриваться как отдельные юридические субъекты.

Законом можно пренебречь

Главный федеральный окружной штата Дэлавер Леонард Старк посчитал, что презумпцией можно пренебречь: по его мнению, в Венесуэле «стерлась граница между правительством и PDVSA». Судья заявил, что каждый день, когда Венесуэла не платит по долгам Crystallex, она «оскорбляет судебную систему США».

Компания Citgo Petroleum Corp.

Согласно решению суда, компания PDV Holding Inc, зарегистрированная в Дэлавере и напрямую владеющая компанией Citgo, должна быть продана на аукционе в ближайшее время. Тем не менее для проведения аукциона решения судьи Старка недостаточно — требуется отмена постановления Министерства финансов США от 2019 года о запрете на продажу и передачу прав собственности и акций Citgo.

Однако в случае снятия запрета на владение Citgo может претендовать российская «Роснефть», которая формально получила акции компании после дефолта правительства Венесуэлы по ряду облигаций. 49,9% акций американского актива Венесуэлы находились в залоге PDVSA перед Rosneft Trading SA, структурного подразделения «Роснефти».

Лакомый актив

В настоящее время рыночная стоимость акций и собственности компании Citgo Petroleum Corp. оценивается в 10 миллиардов долларов. Во владении компании находятся три крупных нефтеперерабатывающих завода в штатах Техас, Иллинойс и Луизиана, которые способны ежедневно перерабатывать более 750 тысяч баррелей нефти. Это делает Citgo шестой крупнейшей американской сетью переработки нефти.

Власти Венесуэлы осудили рейдерский захват своих активов в США

Также Citgo принадлежат около 5000 заправочных станций, нефте- и газопроводы во многих штатах. Компания со столетней историей из Хьюстона была приобретена венесуэльской PDVSA более 30 лет назад.

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