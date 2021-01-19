В Госдуме предложили изменить условия работы в РФ международных IT-компаний

Международные технологические компании должны работать в рамках российского законодательства, чтобы беспредел со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«Нужно сделать все, чтобы международные технологические компании работали в рамках российского законодательства, — сказал Володин, — Важно, чтобы беспредел со стороны американских социальных сетей не повторился на территории России».

Политик напомнил, что США, которые учат стандартам демократии весь мир, сами их перечеркнули. По его словам, действующего американского президента Дональда Трампа лишили фундаментального права: свободы слова.

«Заблокировали доступ к коммуникации с избирателями через социальные сети, — сказал он. — За этим решением стоят его политические противники. Это нарушение всех взятых на себя международных обязательств и прав человека».

Вячеслав Володин заметил, что если в США «так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей стране, то, как они будут вести себя в отношении других стран».

По его мнению, очевидно, что произошедшее в США требует оценки со стороны международных организаций.

«Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах, — заметил парламентарий. — Давайте предложим комитету по международным делам подготовить предложение, чтобы международные организации проанализировали подобную ситуацию со свободой слова и выработали решение, позволяющее не допустить это в будущем».

Напомним, ранее во вторник, 19 января, Вячеслав Володин открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента. Она станет последней для Госдумы седьмого созыва: осенью 2021 года после выборов к работе приступит новый состав палаты.