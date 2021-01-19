Андрей Бурковский рассказал о съемках с Хабенским в сериале «За час до рассвета»

Российский актер театра и кино Андрей Бурковский в беседе с ФАН рассказал о премьере сериала «За час до рассвета» и поделился впечатлениями от съемок в историческом фильме с Константином Хабенским в главной роли. Днем ранее, 18 января, на одной из онлайн-платформ вышел тизер детективной драмы режиссера Игоря Зайцева.

Действие нового многосерийного фильма происходит в 1946 году. Главный герой картины Денис Журавлев, еще недавно воевавший на фронте, поступает на службу в милицию, где его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана. Бывший военный вместе с новым начальником берутся за сложное дело: им предстоит поймать банду преступников, орудующую в городе.

Главные роли в сериале исполняют Константин Хабенский и Андрей Бурковский. Помимо них, в криминальной драме снялись актеры Артур Смольянинов («Утомленные солнцем 2», «Пять невест»), Алена Михайлова, («Чики», «Водоворот»), Максим Белбородов («28 панфиловцев»), Артур Ваха («В клетке», «Контрибуция»), Агния Дитковските («Жара», «Доктор Преображенский»).

Жанр нового проекта Андрей Бурковский охарактеризовал как «приключение».

«Скорее, это приключение какое-то, — отметил Бурковский. — Хотя написано, что это историческая драма».

Актер сотрудничает с режиссером Игорем Зайцевым не первый раз: ранее он снялся в его историческом фильме «Тобол». В новом проекте Бурковского привлекло то, как режиссер подает исторические события современному зрителю.

«Тот язык, который предложил режиссер и оператор, как мне кажется, помогает нынешнему поколению и вообще нам самим разобраться в этих исторических событиях», — считает актер.

Кроме того, артист отметил качественный сценарий и сильную съемочную бригаду.

«Мне понравился сценарий, способ его передачи, — сказал собеседник ФАН. — Конечно, партнеры, режиссер, оператор. Поэтому я с радостью взялся сниматься».

Андрей Бурковский отрицает возможные параллели между новым сериалом и советской детективной классикой 1979 года — «Местом встречи изменить нельзя».

«Это только начало, исходное событие, что называется, — подчеркнул актер. — Мой герой приходит с войны, устраивается в отдел по борьбе с бандитизмом. Это лишь завязка. И то она очень сильно отличается, а все остальное — абсолютно другое».

Актер признался, что посмотрел множество фильмов, чтобы лучше прочувствовать послевоенную эпоху. По мнению Бурковского, наличие в фильме конкретного исторического периода — интересный вызов для артиста.

«Когда эпоха есть — это дополнительный плюс, дополнительная радость попробовать себя в этом качестве, — признался Андрей. — Но есть и дополнительная опасность, нагрузка, ответственность».

Актер не раскрыл подробности о своем персонаже — лейтенанте Денисе Журавлеве.

«Что тут рассказывать, тут надо смотреть!» — смеясь, ответил собеседник ФАН.

По словам Бурковского, премьеру нового сериала стоит ждать в конце февраля на онлайн-видеосервисах. Весной новый фильм выйдет и на одном из центральных телеканалов России.

Актер подчеркнул, что несмотря на занятость в кино, он не забывает и о театральной деятельности. В настоящий момент Андрей занят в спектаклях «№13D», «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025», «Примадонны», «Человек из рыбы», «Мефисто» и «Бег» на сцене МХТ им. Чехова.

«Конечно, новые спектакли будут, — сообщил Бурковский. — Сейчас я не репетирую, так как у меня прошлый год был очень плотный по кинозанятости. Но в ближайшем будущем — конечно. В 2020 году я выпустил новую премьеру «Бег». В принципе, у меня большой репертуар, много спектаклей, поэтому паузу сделал. Скоро, надеюсь, опять начну работать над новыми проектами».

Ранее Андрей Бурковский рассказал ФАН о своем участии в историческом сериале «Тобол» и поделился впечатлением от роли пленного шведского офицера.