Волочкова грубо ответила на заботу поклонников о себе

Почитатели таланта балерины Анастасии Волочковой переживают за состояние здоровья артистки из-за ее постоянных тренировок и жесткой диеты, на что в разговоре с ФАН балерина отреагировала крайне грубо.

Танцовщица всем известна своей скандальной натурой. Сейчас она готовится к своему юбилею, она проведет его на сцене. Артистка регулярно выкладывает в Сеть снимки результатов своей работы. Последние посты обеспокоили ее поклонников, но такая забота не обрадовала балерину.

«Вот те, кто обсуждает, пусть заботятся о своих режимах дня, еде, пусть жрут сколько хотят. Люди, оставьте меня, пожалуйста, в покое, это моя жизнь и мое желание жить так, как я хочу и работать столько, сколько я хочу», — заявила Волочкова.

Как стало известно, в свой юбилей артистка покажет спектакль со своим участием «Балерина в зазеркалье». На концерт будут приглашены только друзья артистки, пройдет мероприятие в стенах театра «Тодес».

Несмотря на эмоции, Анастасия Волочкова все-таки успокоила фанатов, сказав, что к таким тренировкам ее тело готово, посоветовав поклонникам не обсуждать ее, а лучше проявить свое отношение к ней, подарив в праздник цветы.

«И в 45 лет я в форме, я танцую, я пою, я на пуантах. Какое кому дело, каким образом я к этому готовлюсь. Если кто-то беспокоится, спасибо большое, но пусть эти люди лучше цветы мне завтра пришлют в театр «Тодес» Аллы Духовой вечером, и будет все прекрасно. А заботиться и беспокоиться нужно о себе и своей жизни», — заключила артистка.

По всей видимости, опасения за здоровье знаменитой балерины были напрасны, а ее травмы — это обычное дело в работе профессионала. Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как продвигается подготовка к ее праздничному спектаклю.