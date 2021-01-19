Федор Канарейкин высказался по бойкоту Россией ЧМ-2021 из-за решения IIHF по Минску

Известный советский хоккеист, заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился с ФАН мнением по поводу идеи бойкота Россией чемпионата мира по хоккею 2021 года в связи с решением Международной федерации хоккея (IIHF) отказать Минску в праве принимать турнир.

Чемпионат запланирован с 21 мая по 6 июня, игры должны были проходить в Минске и Риге. Глава IIHF Рене Фазель в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко настаивал на возможности проведения части соревнований в Минске, как и было запланировано. Однако начавшаяся на Западе кампания против Фазеля, в которой активное участие приняли проживающие за границей представители белорусской оппозиции, а также отказ ведущих спонсоров от сотрудничества в случае, если турнир не будет перенесен, заставили руководство IIHF принять политически мотивированное решение: лишить Белоруссию права проведения ЧМ-2021.

Живущая в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что это решение — победа белорусской оппозиции. В связи с тем, что, возможно, все игры будет принимать Латвия, которая грозила бойкотом, если Белоруссию не отстранят от проведения турнира, уже слышны разговоры, что, возможно, России стоит рассмотреть вопрос о бойкотировании ЧМ-2021.

Обладатель золотых медалей юниорского чемпионата Европы и двух молодежных чемпионатов мира в составе сборной СССР, чемпион России в качестве главного тренера «Металлурга» Федор Канарейкин считает, что в данном случае имеет место откровенная политизация спорта, который должен быть вне политики.

«Я, наверно, понимаю все или многое про спорт и про хоккей в частности, и напомню: нам всегда говорили, что спорт — вне политики. Но тут мы, к сожалению, видим, что ситуация разворачивается по-другому», — отметил тренер в комментарии ФАН.

Однако, несмотря на то, что решение Международной федерации хоккея вызывает сожаление, России не стоит идти на поводу у тех, кто призывает к бойкоту ЧМ-2021, уверен Канарейкин.

«Что касается нас, не думаю, что мы должны бойкотировать этот чемпионат мира. Мы к нему готовимся, это праздник для наших болельщиков, они целый год ждут этого турнира — важнейшего спортивного события», — подчеркнул Федор Канарейкин.

Чемпионат мира по хоккею, возможно, пройдет только в Латвии, для чего будет возведена дополнительная временная арена. Есть также варианты провести часть игр в Риге, а часть — в Словакии или Дании.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров сделал прогноз, что, если ЧМ-2021 будет проходить в Прибалтике, российским хоккеистам могут создать препятствия при въезде в Латвию.