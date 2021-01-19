Володин рассказал о вакцинации депутатов от коронавируса

Около 50 депутатов записались в очередь на вакцинацию, а лидеры трех парламентских фракций уже прививались от коронавируса. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«Сейчас около 50 человек в Думе записались в очередь на вакцинацию, — сказал он. — В Думе переболели более трети депутатов. А большинство уже сделали прививки. Геннадий Зюганов, Сергей Неверов сделали, Сергей Миронов переболел, а первым привился Владимир Жириновский», — сказал, открывая первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы.

Политик подчеркнул, что российские ученые сделали все, чтобы защитить жизни граждан России. По его словам, правильно сделать все, чтобы был создан коллективный иммунитет.

Вячеслав Володин также отметил, что коронавирусные ограничения в парламенте постепенно будут сниматься.

«Мы поэтапно возвращаемся к привычным форматам работы, — добавил он. — Один из таких шагов: парламент теперь открыт для прессы. И когда понимаешь, что рядом присутствуют представители прессы, чувствуешь себя увереннее».

Отметим, что Государственная дума пока будет проводить два пленарных заседания в неделю вместо трех из-за сохранения неблагоприятной ситуации с COVID-19 в России. При этом у депутатов остается возможность назначать заседания в четверг, если останутся нерассмотренные проекты.

Приоритетами работы нижней палаты парламента в весеннюю сессию станут реализация Послания президента Федеральному собранию, работа над реализацией в законодательстве новых норм Конституции, поддержка бизнеса и граждан в условиях пандемии, развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей и выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.