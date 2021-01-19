Падчерица Урганта и ее парень распродают имущество

Москва, 19 января. Избранник Эрики Куталия, падчерицы телеведущего Ивана Урганта, по имени Муса начал распродавать винтажные вещи, которые долгое время коллекционировал. Известно, что молодой человек сумел продать несколько пар брюк — по 100 долларов каждую. Прощаться с вещами ему пришлось не от хорошей жизни.

Пара сейчас находится в бедственном положении. Судя по всему, влюбленные «встали в позу» и отказались от помощи родителей.

У Эрики Куталия хорошее чувство юмора и вкуса, благодаря которым ей удается сохранять отличное настроение и переживать тяжелые жизненные ситуации.

Не так давно девушка в Сети пошутила, что была готова выполнить просьбу интернет-извращенца. Он просил сфотографировать пальцы ее ног.

Шутки-шутками, но, учитывая ужасающие обстоятельства, можно поверить во все, что угодно. Черноволосая инстадива на вопрос фетишиста ответила «Lol» (молодежно-сленговое междометие, дословно означающее Laughing Out Loud — «громко смеюсь»).

Подписчики Эрики Ургант оценили ее юмор, но попросили быть начеку.

«Ха, смешно, правда»; «Смотри, осторожно, мало ли чего у него в голове»; «Мужчины часто пишут странные вещи, радуясь безнаказанности»; «Вот чудной! Заблокируй его срочно»; «Ничего ему больше не сфотографировать? Шли лесом», — прокомментировали поклонники знойной брюнетки.

20-летняя Эрика переехала в США два года назад. Там она успела стать популярным фэшн-блогером. Молодой человек Эрики — чернокожий парень Муса. Их общее хобби — винтажная одежда. В прошлом году молодые люди обещали запустить собственный бренд одежды, но пока зарабатывают лишь на распродажах собственной.