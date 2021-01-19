В Госдуме назвали последствия для РФ отказа от проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил подоплеку решения о запрете проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и пояснил, как в этих условиях нужно вести себя России. Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Минску отказано в приеме запланированного на весну 2021 года чемпионата мира по хоккею.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Теперь, возможно, чемпионат пройдет только в Латвии, где для этого придется строить дополнительную временную арену. Другие варианты — Риге помогут Словакия или Дания, которые примут у себя часть игр.

Ранее глава IIHF Рене Фазель, встретившись с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что считает возможным сохранить участие Минска в приеме турнира. Однако жалобы белорусской оппозиции, начавшаяся травля Фазеля в западных СМИ, а также отказ ведущих спонсоров от участия в случае проведения чемпионата в Минске заставили IIHF отступить. Формально — «из соображений безопасности». Но все понимают, что решение это чисто политическое, отметил в беседе с ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Очень четко видна политическая составляющая этого решения, — отметил политик. — Посмотрите выступление [считающейся лидером белорусской оппозиции Светланы] Тихановской, которая заявила, что это их большая победа! Вопрос: «их» — это кого? Простые белорусские граждане, жители Минска лишены права посмотреть хоккей, поучаствовать в спортивном празднике. А так называемая минская оппозиция заявляет, что это очень большое достижение, что жителей Белоруссии лишили радостного события и такой возможности. Понятно, что так заявлять может не минская оппозиция, а иностранная. Это знак иностранного управления процессами, которые Запад пытается спровоцировать в Белоруссии. При этом эти «оппозиционеры» даже не понимают, насколько они разозлили жителей Белоруссии, встав на сторону запрета проведения чемпионата в Минске».

Ответил депутат Госдумы и на вопрос, стоит ли России рассмотреть вопрос о бойкоте хоккейного чемпионата 2021 года, если он пройдет только в Латвии, которая активно выступала за запретительные меры в отношении Белоруссии.

«Что касается российского участия в турнире, думаю, если чемпионат пройдет в Прибалтике, то нашу команду туда просто не пустят, это мой прогноз, — говорит собеседник ФАН. — Это вообще не с Белоруссией борьба, это борьба с Россией через Белоруссию. И в логике этой борьбы они наверняка введут какие-то ограничения, сделают так, чтобы нам сложно было принять участие в чемпионате, введут запрет на въезд для части или даже для половины нашей команды. Их логика понятна, и в ее рамках они будут действовать».

При этом, скорее всего, недружественные по отношению к России меры будут приняты в последний момент, чтобы нам труднее было отреагировать, считает Федоров.

«Так что, думаю, нам в любом случае надо планировать какие-то совместные с Белоруссией спортивные мероприятия в Минске. Это необходимо, чтобы поддержать белорусский народ, который был незаконно лишен спортивного праздника. А дальше смотреть по ситуации ближе к делу: будут ли какие-то санкции в отношении российской команды, или нет», — отметил Евгений Федоров.

На состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборах победу одержал Александр Лукашенко. Местная оппозиция отказалась признать результаты выборов, и протесты в Белоруссии продолжались до наступления холодов, постепенно сойдя на нет. Однако проживающая в Литве и считающаяся лидером белорусской оппозиции Светлана Тихановская продолжает выступать против Лукашенко. Тихановская, которая призывала к бойкоту хоккейного турнира, если он будет проходить в Минске, назвала решение IIHF победой оппозиции.