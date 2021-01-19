Волочкова рассказала о подготовке ко дню рождения

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова готовится к своему юбилею. 20 января артистке исполнится 45 лет. В разговоре с ФАН танцовщица поделилась, как идут тренировки и что для нее в данный момент остается самым главным.

«Сейчас больше всего хочется, чтобы меня не дергали. У меня действительно по восемь часов репетиций в день на пуантах. Мы очень много работаем с моей командой — девочками, с ребятами», — говорит Анастасия.

В своем Instagram-аккаунте артистка регулярно делится с фанатами результатом своих изнуряющих тренировок, выкладывая фотографии. Кроме того, Волочкова придерживается экстремальной диеты, чтобы быть в форме.

«Да, я мало ем. Так всегда, когда работаю, готовлюсь к своему выступлению, которых сейчас настолько мало у артистов. Мы цепляемся за каждую возможность выйти на сцену, поэтому нужно быть готовым и выглядеть соответствующе», — объясняет танцовщица.

Как отметила артистка, главный свой праздник она проведет на сцене. Сейчас Волочкова усердно готовится к спектаклю и дню рождения.

«В день своего юбилея, мне завтра исполняется 45 лет, я решила выйти на сцену и станцевать для своих зрителей, приглашенных, близких людей, подарить свое творчество и показать результат своего труда своим друзьям», — поделилась балерина.

Как стало известно, тожественное мероприятие, посвященное юбилею артистки, пройдет в театре «Тодес» хореографа Аллы Духовой, оно будет закрытым, не для всех. По словам самой виновницы торжества, зрителя ждет много интересного, что уже можно судить по названию спектакля — «Балерина в зазеркалье».

«И в 45 лет я в форме, я танцую, пою, стою на пуантах. Я танцую классические варианты, цирковые номера исполняю», — заключила артистка.

Балерина Анастасия Волочкова крайне ответственно подходит к своим концертам и спектаклям, о ее работоспособности можно слагать легенды. Ранее ФАН писал, что такие изнурительные репетиции и выходы на театральные сцены оставили следы на теле балерины. Ее ноги сильно деформировались, особенно это заметно на ее стопах.