Создатель «Дома-2» намерен выкупить права на проект за бесценок ради благой цели

Москва, 19 января. Создатель скандального телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в эксклюзивном интервью ФАН объяснил причины провала реалити-шоу и раскрыл свои планы на него.

Автор «Дома-2» сравнил, как развивалась передача во время его продюсерского руководства в период 2004–2014 годов и после его ухода из проекта.

«Я являюсь автором «Дома-2» и управлял им как продюсер в течение 10 лет. Я его придумал в 2004 году, и до 2014 года он показывал феноменальные рейтинги, — отметил собеседник ФАН. — После 2014 года я перестал этим заниматься и отошел от этого проекта. За шесть лет, к сожалению, этот проект стал терять популярность, рейтинги, спонсорские и рекламные возможности, и вот его закрыли в конце прошлого года».

Комиссаров уверен, что падение популярности проекта и его дальнейшее закрытие связаны с отсутствием ярких и интересных персонажей среди участников «Дома-2».

«За эти 10 лет я открыл массу звезд, таких как Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Алена Водонаева, Май Абрикосов, Степан Меньшиков, Рустам Солнцев, всех-всех-всех, — заявил Комиссаров. — А с 2014 года не появилось ни одной аналогичной звезды, вообще ни одной! Это одна из причин закрытия. Потому что люди хотят наблюдать за личностями, а не за наращенными волосами и силиконом».

Сейчас создатель телепроекта ведет переговоры, чтобы выкупить права на «Дом-2» у телеканала ТНТ. Комиссаров полагает, что закрытое навсегда шоу не должно представлять особой ценности для канала.

«Хотя я это все сам и придумал, права принадлежат телеканалу ТНТ. Поэтому я по закону обязан выкупить у них права, — сообщил создатель «Дома-2». — Я направил туда письмо. В принципе, зачем он им нужен, если они его закрыли? Сказали, что закрыли навсегда».

Насчет возможной стоимости прав Комиссаров был менее категоричен.

«Теоретически, они возьмут любую копеечку, а почему бы и нет? — предположил он. — Я даже не знаю, сколько они попросят. Я сказал, что готов к переговорам. Потому что, теоретически, он ничего не должен стоить, если он закрыт навсегда».

Так или иначе, Комиссаров не сомневается, что сможет возродить свое детище, так как он, по его словам, лучше всех знает особенности проекта.

«Так как я создал этот проект, то я знаю, «где у него кнопка», как говорилось в «Приключениях Электроника», — поделился с ФАН Комиссаров. — Я знаю, как это исправить, как сделать так, чтобы он был в нормальном состоянии, чтобы все было хорошо».

Ранее бывшая участница «Дома-2» Саша Черно рассказала о судьбе проекта после его закрытия.