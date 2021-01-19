В Семейном кодексе России закрепят приоритет Конституции

Москва, 19 января. В Семейном кодексе РФ могут запретить применение норм международных договоров, если они противоречат Конституции России и нравственности. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором, основном чтении во вторник.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом России и направлен на приведение положений семейного законодательства в соответствие со статьей 79 Конституции РФ. Она гласит, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России.

Как объяснил глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников, в действующем Семейном кодексе зафиксировано, что если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора. Этот подход, по словам депутата, при определенном его истолковании может конфликтовать со вступившей в силу новой редакцией статьи 79 Конституции РФ.

«Расширение продиктовано тем, что сфера семейных отношений представляет собой особую часть предмета правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые подчас невозможно или сложно зафиксировать в законе и даже в Конституции», — сказал Крашенинников.

Он уточнил, что это такие вопросы, как однополые браки, многоженство, международное усыновление однополой семьей.

Парламентарий подчеркнул, что принятие законопроекта позволит избежать противоречий и будет способствовать защите прав и интересов граждан России.

Напомним, что новые положения Основного закона России вступили в силу 4 июля 2020 года.