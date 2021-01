Испокон веков в мире существовало разделение людей на мужчин и женщин. Неудивительно, что на этом и основывалось закрепление определенных норм и стандартов в поведении человека. Мужчина — сильный и отважный воин, добытчик и страж. Женщина хранительница очага, заботливая мать и ласковая жена. Недаром даже в современном мире множество мужчин и женщин сравнивают друг друга с инопланетянами — настолько разными и порой чужими они кажутся в процессе общения.

Но время шло, и по мере развития технологий заметно снижалось количество времени, затрачиваемого на удовлетворение базовых потребностей полов. В итоге шаг за шагом человечество пришло к текущей картине мира, где гендерные различия больше не основаны только на половой принадлежности и где вместо двух гендеров буквально за всего лишь несколько лет сформировалось более 60 новых типов.

Что же такое гендерные стереотипы, как они менялись с развитием общества и каким образом влияют на нашу повседневную жизнь, рассказала психолог-сексолог Ирина Александрова.

Что такое гендер и мужские и женские гендерные стереотипы?

Прежде чем развивать тему гендерных стереотипов, кратко определим понятие самого «гендера». Под этим термином, восходящим к английскому gender и латинскому genus, что означает «род», понимают ряд характеристик, которые имеют отношение к маскулинности и фемининности. При этом гендерная идентичность не находится во взаимосвязи с сексуальной ориентацией человека: понятие гендера касается психических, социальных и культурных отличий, а половая принадлежность определяется лишь физическими различиями (анатомия и физиология человека).

Фемининность, или женственность, — это модель поведения и средоточие психических качеств, составляющих женский гендер — таких как нежность, сострадательность, чувствительность и так далее. Противоположностью фемининности является маскулинность (мужественность) — мужской гендерный стереотип, который характеризуется такими чертами, как независимость, рациональность, смелость, напористость, эмоциональный контроль и другими. Понятие фемининности, равно как и маскулинности, формируется культурно-этнической, возрастной и социальной средой.

Насколько повседневная жизнь подвержена влиянию гендерных стереотипов?

Безусловно, основные гендерные стереотипы, живущие в общественном сознании, существенно влияют на нашу жизнь. Причем зачастую мы руководствуемся ими даже в отношении самих себя. К примеру, общество определяет женщину как «слабый пол» — нежное, ранимое и слабое, а иногда еще и недалекое, безвольное и бесхарактерное существо.

Если в решающие моменты жизни кто-то пытается напомнить вам, что «ты же женщина», — можно смело утверждать, что речь идет именно о гендерных стереотипах мужчин и женщин. А порой и мы сами рады отказаться от борьбы, конкуренции, сложной и ответственной, но интересной работы, выполнения обещаний и многого другого, «прикрывая» себя именно такими стереотипами.

Защитники прав и интересов работников во всем мире активно выступают против объявлений о приеме на работу, написанных в соответствии с принципом «только для мужчин/женщин», так как это является дискриминацией. Однако в законодательстве четкого запрета на подобные публикации не существует. То же можно сказать и о возможности повышения по службе: многие полагают, что только мужчина достоин карьерного роста, так как именно он может выглядеть в глазах партнеров и конкурентов более солидно, компетентно и так далее. Эти и другие подобные заблуждения также являются следствием гендерных стереотипов у руководства компаний.

Как менялись гендерные стереотипы с развитием общества?

Впрочем, даже если смотреть с точки зрения бинарной гендерной системы, то по мере развития общества можно заметить достаточно сильные и кардинальные изменения в многовековых гендерных стереотипах.

«Например, роль женщины трансформировалась из спутницы и помощницы мужчины, матери его детей в самостоятельную личность, имеющую право голосовать, выучиться на любую профессию, занимать любую должность и так далее, — рассказала Ирина Александрова. — Мужчина также отошел от роли исключительно доминирующего добытчика без права на сантименты и эмоции».

Разумеется, даже в наступившем 2021 году местами все еще можно наблюдать гендерные стереотипы из прошлого. Например: женщина должна заботиться о семье и детях, а строительство карьеры — это удел мужчин. Однако с каждым годом такие стереотипы слабеют, границы исключительно «женских и мужских» качеств постепенно стираются. Мягкость, заботливость и нежность, равно как и решительность, настойчивость и амбициозность, могут присутствовать абсолютно в любом человеке и не зависят от гендера.

Кто и зачем исследует гендерные стереотипы и какие выводы были сделаны из наиболее успешных исследований?

Во многих странах мира регулярно проводятся исследования по отслеживанию изменений в гендерных стереотипах в обществе, так как это помогает определить текущее положение дел, сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была ранее, наметить вектор движения. Одно из таких исследований — Gender Stereotypes Have Changed: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Public Opinion Polls From 1946 to 2018, основной его автор — Элис Игли (Северо-Западный университет, США).

Специалисты просмотрели огромное количество данных 30 093 взрослых респондентов в 16 различных опросах общественного мнения, проведенных за 73 года. Команда сосредоточилась на тех опросах, где присутствовали конкретные вопросы относительно распределения черт характера (например, «Как вы думаете, каждая из следующих характеристик более справедлива для женщин или мужчин? Или одинаково верна для обоих?»). Соавторами исследования гендерных стереотипов были специалисты из Бернского университета и Американского исследовательского института.

Этот мета-анализ затрагивал два основных вопроса:

Поскольку роль женщины значительно изменилась между 1940-ми и 2010-ми годами, как изменились гендерные стереотипы в обществе?

Поменялись ли они со временем из-за демографических перемен?

В качестве конкретного примера гендерных стереотипов, связанного с интеллектуальными способностями полов, можно привести опрос 1946 года, который показал, что только 35% респондентов считали, что женщины и мужчины одинаково умны. Среди 65%, которые считали, что существуют гендерные различия в интеллекте, большинство считали, что мужчины «умнее».

С другой стороны, опрос 2018 года показал, что уже 86% опрошенных считают, что женщины и мужчины одинаково умны. Среди респондентов XXI века 9% сказали, что женщины более умные. Только 5% считали, что в отношении умственных способностей явно лидируют мужчины.

Впрочем, выяснилось, что гендерное равенство стало доминировать в представлениях людей о женщинах и мужчинах только в том, что касается их ума. Если же говорить о личностных качествах, то за последние 73 года в обществе сформировался стереотип о том, что женщины более эффективно выстраивают коммуникацию, в то время как мужчины сохраняют свое превосходство в том, что касается управления и организации бизнес-процессов.

Отличаются ли современные гендерные стереотипы в России?

Безусловно, данные из США отличаются от ситуации в России, где женщины по-прежнему считаются более глупыми. До сих пор женщина — руководитель, политик или даже просто начальник в нашей стране — это, скорее, исключение, а не стопроцентная норма.

Социум, реклама, семья влияют на формирование, закрепление и изменение стереотипов. Однако, благо, существуют и тренды, которые позволяют каждому индивиду, невзирая на гендерные стереотипы в рекламе, обществе, культуре и так далее, сделать свой собственный выбор.

Сегодня в России уже многие женщины хотят построить карьеру, самореализоваться и состояться в качестве профессионала, вместо того, чтобы в угоду гендерным стереотипам оставаться своего рода дополнением к мужчине и его «аксессуаром».

«Впрочем, к сожалению, у нас все еще немало мужчин, которые уверены, что кухня и детская — это исключительно женская территория. И что все решения должен принимать мужчина. А показывать слабость, слезы и переживания неприемлемо для сильного пола, — отметила Ирина Александрова. — Ведь по статистике лишь 4% россиян посещают психолога и больше половины из них скрывают это от окружения. Причем подавляющее большинство людей, пользующихся услугами специалистов, — это именно женщины. Остальные 96% предпочитают пообщаться с друзьями, родственниками или вовсе молчать. Мужчины и не думают посещать специалиста, так как считают, что должны быть сильными и справляться сами со своими внутренними психологическими проблемами. И, как уже известно, это пагубно сказывается на здоровье мужской части населения. В этом отношении очень показательной является статистика инсультов и инфарктов».

Каковы гендерные стереотипы современной молодежи?

Впрочем, среди молодежи наблюдаются совсем другие тренды — открытое обращение к психологам, равно как и ломка пресловутых гендерных стереотипов. Молодые люди, в том числе в России, не перенимают устои родителей и ищут новые адекватные решения.

«Нынешняя молодежь вообще вершит сейчас и гендерную, и стереотипную революцию в обществе. Молодые люди поднимают важные вопросы эйджизма, бодипозитива, виктимблейминга и так далее. Ведь все это в целом позитивно влияет на здоровье — как физиологическое, так и ментальное», — заключила наш эксперт.

Как бороться со стереотипами в обществе в отношении мужских и женских ролей?

К сожалению, никто из нас, включая психологов и сексологов, не способен забраться к чужому человеку в голову без его желания для того, чтобы навести в ней порядок. Вот почему лучшим способом сглаживания гендерных предрассудков служит знание.

Если вы стали жертвой профессиональных, социальных или любых других гендерных стереотипов — например, на работе или в обществе к вам относятся, исходя из усредненных представлений о женском или мужском поле, или даже позволяют себе весьма обидные высказывания, наподобие «курица не птица, женщина не человек» или «мужчина без денег — это не мужчина, а самец», — стоит попробовать спокойно, в вежливой форме объяснить собеседнику его неправоту, поделившись своими знаниями в области исследований стереотипов гендерного поведения, а также личными аргументами. И тут уж, как говорится, вода камень точит.