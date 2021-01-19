Признавший доминирование России в Черном море эксперт из США забыл о козыре Москвы

Американский эксперт Себастьен Роблин пришел к выводу, что несмотря на отсутствие в составе Краснознаменного Черноморского флота РФ большого количества крупных боевых кораблей, именно российский флот сейчас доминирует в черноморской акватории.

Обозреватель ФАН привел дополнительные доводы в пользу выводов американского эксперта, позабывшего о главном козыре Москвы.

Пять российских «доминаторов»

Недавно американский консервативный журнал National Interest опубликовал на своем сайте статью Себастьена Роблина, посвященную текущему состоянию Краснознаменного Черноморского флота РФ (КЧФ).

Свой материал Роблин озаглавил «Эти 5 российских кораблей полностью доминируют в Черном море» (These 5 Russian Ships Totally Dominate the Black Sea). Удивительно, но после столь кричащего заголовка американский автор смог не скатиться в свойственный многим западным экспертам алармизм, обычно трансформирующийся в заявления о «русской угрозе». Достаточно спокойно и взвешенно Роблин перечисляет пять кораблей, формирующих «ударный кулак» КЧФ.

О каких конкретно вымпелах идет речь?

Прежде всего, это флагман КЧФ гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 (шифр «Атлант») «Москва». Откровенно говоря, для черноморской акватории тактико-технические характеристики этого «убийцы авианосцев» избыточны, что и неудивительно — крейсера проекта 1164 проектировались как корабли океанской зоны. Тем не менее, в силу определенного комплекса причин головной «Атлант» до сих пор не переведен ни на Северный, ни на Тихоокеанский флот, оставаясь в составе КЧФ.

Имея на вооружении 16 противокорабельных сверхзвуковых ракет противокорабельного ракетного комплекса П-1000 «Вулкан», имеющих дальность пуска свыше 500 км, а также способных оснащаться как фугасно-кумулятивной (вес ВВ — 500 кг), так и ядерной боевой частью, «Москва» является настоящей «королевой» Черного моря. Прямо из севастопольской гавани главной базы КЧФ крейсер способен поразить любую надводную цель на пространстве чуть ли не до самого Босфора.

«У крейсера «Москва» есть довольно серьезная проблема — с января 2016 года корабль стоит в доке», — добавляет Роблин, отдавая должное высоким ТТХ российского крейсера.

Поправим американца: еще в июне 2019 года «Москва» подтвердила свою способность выходить в море.

Следом за крейсером идет тройка фрегатов с управляемым ракетным оружием проекта 11356Р. Они построены с использованием стелс-технологий. Основное ударное вооружение каждого фрегата — 8 противокорабельных сверхзвуковых ракет 3М55 «Оникс» или столько же крылатых ракет 3С54 семейства «Калибр-НК». Согласно информации, которую в марте 2016 года озвучил командующий КЧФ Александр Витко, своими ракетами фрегаты проекта 11356Р способны поражать надводные цели в радиусе около 500 км, а наземные — в радиусе около 1500 км.

Затем, это пять ракетных катеров из 41-й бригады ракетных катеров: четыре — проекта 12411 и один — проекта 12417. Вместе они несут 16 пусковых установок противокорабельных сверхзвуковых ракет П-270 «Москит» и 4 пусковые установки с дозвуковыми ПКР П-15М комплекса «Термит». Дальность пуска «Москитов» — 250 км. У стареньких «Термитов» она составляет всего 80 км, из-за чего данные ПКР чаще всего используются в качестве… мишеней при отработке на учениях задач противоракетной и противовоздушной обороны…

Кроме того, это другие пять вымпелов той же 41-й бригады: два малых ракетных корабля на воздушной подушке проекта 1239 (по 8 «Москитов» на каждом) и три новейших малых ракетных корабля проекта 21631, по своему комплексу ударного вооружения идентичных фрегатам проекта 11356Р.

Наконец, это шесть новейших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, шифр «Варшавянка». Оснащенные шестью 533-мм торпедными аппаратами, эти подлодки, помимо минно-торпедного вооружения, могут также использовать крылатые ракеты комплекса «Калибр-ПЛ».

Счет ракет пойдет на сотни

По мнению Себастьена Роблина, пять перечисленных им типов российских кораблей КЧФ позволяют ему безусловно доминировать в акватории Черного моря. Еще один вывод американского автора процитируем полностью:

«Возможно, в целом, в составе Черноморского флота и не очень много больших боевых кораблей, но на его вооружении состоит большое количество небольших малозаметных платформ, которые могут представлять опасность для противника на значительном расстоянии».

Вывод правильный, но… не полный. Почему? Потому что рассуждения Роблина напоминают обсуждение приснопамятного «сферического коня в вакууме» — иными словами, они слишком абстрактны.

Давайте наполним их конкретикой.

Высокий ударный потенциал КЧФ базируется отнюдь не только на перечисленных американцем российских ракетах морского базирования и несущих их кораблях-«платформах». Фигурально выражаясь, мало иметь меч-кладенец. Нужно еще понимать, куда следует направить его неотразимый удар. Для этого флот должен располагать соответствующей комплексной системой освещения надводной, подводной и воздушной обстановки.

Есть ли это все у КЧФ? Есть. И не только есть, но и постоянно совершенствуется. В частности, 21 декабря 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал строительство в Севастополе РЛС нового поколения «Яхрома».

А еще флоту нужен «щит» против ракет и самолетов воздушного противника. Такой «щит» у КЧФ, конечно, имеется — в виде разнообразных корабельных ЗРК. Корабли ЧФ не только обеспечивают собственную ПВО, но и усиливают в прибрежной зоне ПВО всего Южного военного округа.

В свою очередь, корабли прикрываются находящимися на берегу зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф», С-300ПМ, «Тор-М2», «Оса-АКМ», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и зенитными пушечно-ракетными «Тунгуска-М1». Развернутые в Крыму и на остальной территории ЮВО, они образуют единую глубоко эшелонированную зону ПВО, преодолеть которую очень и очень непросто. Только находящиеся на полуострове четыре дивизиона ЗРК С-400 имеют более полутора сотен зенитных управляемых ракет в залпе. Причем каждая из этих ЗУР имеет впечатляющую зону поражения воздушных целей — 27 км по высоте и 250 км по дальности.

Ударные и противовоздушные возможности сил КЧФ и ЮВО дополняются внушительным арсеналом комплексов радиоэлектронной борьбы.

Кстати, перечисляя составляющие «ударного кулака» КЧФ, Роблин почти не упоминает о «непотопляемом ракетоносце и авианосце» России — о Крыме. Между тем, в распоряжении КЧФ, например, имеются две отдельные береговые ракетно-артиллерийские бригады, развернутые под Севастополем и Анапой. Их дивизионы укомплектованы новейшими мобильными береговыми ракетными комплексами «Бастион-П» и «Бал». У первого сверхзвуковая ПКР «Оникс», по разным данным, имеет дальность пуска в пределах 250–300 км. Дозвуковая маловысотная ПКР Х-35, выпускаемая «Балом», добивает на 120 км. В принципе, одних только «Бастионов-П» и «Балов» достаточно для того, чтобы гарантировать уничтожение любого корабля противника в черноморской акватории.

Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть о морской авиации и Воздушно-космических силах РФ. В силу очевидной возможности оперативного наращивания воздушной группировки, действующей в интересах Южного военного округа и КЧФ, говорить о каком-то конкретном количестве военных самолетов, которые могут быть привлечены для уничтожения надводных и воздушных целей в зоне Черного моря, вряд ли приходится.

Просто отметим, что аэродромная инфраструктура, расположенная как в Крыму, так и в иных районах ЮВО, непрерывно модернизируется. Эта инфраструктура способна принять и обеспечить базирование как истребителей-перехватчиков, нацеленных на защиту черноморских рубежей России от массированных атак с воздуха, так и ударных машин — от Су-24М, Су-34, Су-30М2 и Су-35 до Ту-22М3 включительно, — способных эффективно «работать» ракетами по надводным целям в акватории Черного моря.

Очевидно, что при этом счет ракетам российских воздушных «платформ», направленным в сторону Черного моря, пойдет на сотни. Если же к ним добавить ракеты кораблей, подлодок и БРК КЧФ, то… То сомнения в том, флот какого государства доминирует на Черном море, исчезают окончательно.

Краснознаменный Черноморский флот, а также «непотопляемый ракетоносец и авианосец» Крым надежно охраняют Россию с юга.