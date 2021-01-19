Срыв расселения аварийных домов в Крыму привел к отставке министра ЖКХ

Руководство Крыма объяснило, почему на прошлой неделе был отправлен в отставку глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрий Черняев. В ходе сегодняшнего заседания, где обсуждался вопрос реализации проектов в регионе, вице-премьер Евгений Кабанов заявил, что программа расселения аварийного жилья в Крыму работает очень слабо и, по сути, она по итогам 2020 года сорвана. В частности, программа переселения была исполнена в прошлом году всего на 11%.

«На сегодняшний день мы разработали ряд мероприятий, по которым пытаемся привлечь наших системных застройщиков Республики Крым для реализации данной программы в 2021-2022 годах», — сказал Кабанов.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что организационные выводы по данному министерству уже приняты, поэтому министр и был уволен 11 декабря «по собственному желанию». В настоящее время врио министра ЖКХ является Сергей Донец.

Вместе с этим Аксенов на совещании назвал лучше регионы Крыма по исполнению ФЦП: это Джанкой, Армянск, Саки,Ленинский, Красноперекопский и Нижнегорский районы. Несколько городов оказались в аутсайдерах, и их главам будет объявлен официальный выговор за плохое выполнение работ в рамках ФЦП и нацпроектов в прошлом году. Речь идет о руководителях Симферополя, Евпатории и Керчи.

Ранее ФАН сообщал, что ранее в отставку также ушел заместитель главы администрации по ЖКХ Симферополя Анатолий Русин.