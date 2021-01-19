Евгений Петросян опроверг слухи о болезни его жены

Информация в СМИ о проблемах со здоровьем у Татьяны Брухуновой не соответствует действительности. Сообщения о болезни после родов супруги опроверг в беседе с ФАН писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян.
«Это фейк абсолютный», — прокомментировал артист.
В разговоре с Федеральным агентством новостей он рассказал о том, как провел со своей семьей недавние новогодние праздники.
«Все очень хорошо», — сказал телеведущий.
Ранее ФАН сообщал о том, что совместное фото 75-летнего Евгения Петросяна со своим сыном по имени Ваган покорило сердца подписчиков его Instagram-аккаунта. Пополнение в семействе произошло весной 2020 года. Поклонники посоветовали кумиру хорошенько задуматься о том, чтобы подарить сыну еще и братика или сестренку.
В завершение беседы он поделился своими личными планами по поводу вакцинации.
«Мне нельзя, потому что я переболел недавно», — отметил собеседник.
Напомним, осенью 2020 года СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян заболел коронавирусом. Поначалу ни сам артист, ни его близкие эту информацию не подтверждали. Однако позже стало известно, что предположения оказались верны. Отмечается, что болезнь прошла в легкой форме.
До этого жена юмориста в общении со своими подписчиками в социальных сетях поделилась мнением о вакцинации. Она отметила, что полностью доверяет отечественным препаратам.
Ранее Татьяна Брухунова сообщила, что сборы на прогулку с ребенком превращаются иной раз в настоящее приключение.