Евгений Петросян опроверг слухи о болезни его жены

Информация в СМИ о проблемах со здоровьем у Татьяны Брухуновой не соответствует действительности. Сообщения о болезни после родов супруги опроверг в беседе с ФАН писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян.

«Это фейк абсолютный», — прокомментировал артист.

В разговоре с Федеральным агентством новостей он рассказал о том, как провел со своей семьей недавние новогодние праздники.

«Все очень хорошо», — сказал телеведущий.

Ранее ФАН сообщал о том, что совместное фото 75-летнего Евгения Петросяна со своим сыном по имени Ваган покорило сердца подписчиков его Instagram-аккаунта. Пополнение в семействе произошло весной 2020 года. Поклонники посоветовали кумиру хорошенько задуматься о том, чтобы подарить сыну еще и братика или сестренку.

В завершение беседы он поделился своими личными планами по поводу вакцинации.

«Мне нельзя, потому что я переболел недавно», — отметил собеседник.

Напомним, осенью 2020 года СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян заболел коронавирусом. Поначалу ни сам артист, ни его близкие эту информацию не подтверждали. Однако позже стало известно, что предположения оказались верны. Отмечается, что болезнь прошла в легкой форме.

До этого жена юмориста в общении со своими подписчиками в социальных сетях поделилась мнением о вакцинации. Она отметила, что полностью доверяет отечественным препаратам.

Ранее Татьяна Брухунова сообщила, что сборы на прогулку с ребенком превращаются иной раз в настоящее приключение.