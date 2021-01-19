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Латинская Америка

Больного COVID-19 министра обороны сменил командующий ВС Колумбии

 

командующий ВС Колумбии генерал general Луис Фернандо Наварро

Богота, 18 января. Командующий ВС Колумбии генерал Луис Фернандо Наварро временно заменил министра обороны Карлоса Олмса Трухильо, больного COVID-19. Об этом сообщили в администрации президента страны.

69-летний Трухильо «продолжает получать постоянную медицинскую помощь в связи с острой респираторной инфекцией, возникшей из-за вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом», говорится в сообщении администрации президента Колумбии.

Министр обороны был госпитализирован 13 января. На следующий день после ухудшения состояния Трухильо был переведен из клиники «Ибероамерика» в городе Барранкилья в Центральный военный госпиталь в столице Боготе. В Министерстве обороны сообщили, что у главы ведомства положительный результат на COVID-19, в связи с чем министр будет соблюдать обязательный карантин.

В последние несколько месяцев ряд высокопоставленных правительственных чиновников Колумбии также заразились коронавирусом. В их числе — вице-президент Марта Лусия Рамирес, министр труда Анхель Кустодио Кабрера и советник президента по стабилизации и консолидации Эмилио Хосе Арчила.

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