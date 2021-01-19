Больного COVID-19 министра обороны сменил командующий ВС Колумбии

Богота, 18 января. Командующий ВС Колумбии генерал Луис Фернандо Наварро временно заменил министра обороны Карлоса Олмса Трухильо, больного COVID-19. Об этом сообщили в администрации президента страны.

69-летний Трухильо «продолжает получать постоянную медицинскую помощь в связи с острой респираторной инфекцией, возникшей из-за вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом», говорится в сообщении администрации президента Колумбии.

#Comunicado sobre el estado de salud del Ministro de Defensa Nacional, @CarlosHolmesTru. pic.twitter.com/MRqVLHdHaY — Presidencia Colombia ???????? (@infopresidencia) January 18, 2021

Министр обороны был госпитализирован 13 января. На следующий день после ухудшения состояния Трухильо был переведен из клиники «Ибероамерика» в городе Барранкилья в Центральный военный госпиталь в столице Боготе. В Министерстве обороны сообщили, что у главы ведомства положительный результат на COVID-19, в связи с чем министр будет соблюдать обязательный карантин.

В последние несколько месяцев ряд высокопоставленных правительственных чиновников Колумбии также заразились коронавирусом. В их числе — вице-президент Марта Лусия Рамирес, министр труда Анхель Кустодио Кабрера и советник президента по стабилизации и консолидации Эмилио Хосе Арчила.