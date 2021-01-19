Реконструкция трамвайных путей в Томске продолжится в 2021 году

Томск, 19 января. Мэрия города направит денежные средства на ремонт трамвайных путей и замену световых опор вдоль проспекта Комсомольского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Трамвайно-троллейбусное управление в скором времени планирует произвести реконструкцию трамвайных путей, которые проложены вдоль пр. Комсомольского на участке от пр. Фрунзе до пересечения с ул. Лебедева. Мэрия города уже выделила 41,2 млн рублей на первый этап ремонта. Всего на обновление трамвайной инфраструктуры планируется выделить 82,5 млн рублей.

Отмечается, что в период с 2019 по 2020 год в нормативное состояние были приведены пути по ул. Советской на участке между проспектами Фрунзе и Кирова, и на ул. Лебедева от ул. Киевской до пр. Комсомольского. Общая протяженность обновленных путей составила порядка 3,3 км.

Действительно, реконструкция трамвайных путей требует особого внимания, ведь в городе часто сходят трамваи с рельсов. Так, в прошлом году подобный инцидент произошел на пр. Комсомольском, к счастью никто не пострадал. А 27 декабря 2020 года на ул. Большая Подгорная у трамвая оторвалась задняя колесная пара.

«За последние два года трамваи и троллейбусы перевезли более 22 миллионов пассажиров. И наша задача — обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, повысить качество перевозок», — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе около 50 троллейбусов. В 2021 году автопарк ТТУ пополнится еще 40 троллейбусами, переданных Мосгортрансом на безвозмездной основе.