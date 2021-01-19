Киевские штурмовики: Сломать нос Ленину или Марксу — это удовольствие

В Киеве во дворе частного дома на улице Януша Корчака еженедельно по выходным проходят публичные акты вандализма. В этот двор свозят памятники советской эпохи — бюсты Ленина, Маркса, Ворошилова, Горького или Тольятти. Сюда же приходят украинские националисты из молодежных штурмовых группировок «Национальный корпус», «Правый сектор»1, «С14» и другие (запрещены в России). Штурмовики стреляют в скульптуры из пневматического или травматического оружия, а также уродуют памятники иными способами.

При входе во двор стоит большой бюст Владимира Ильича Ленина, он раскрашен в цвета флага Украины. На Ленине желтый пиджак и синий галстук.

Самый необычный экспонат, который любят местные — советские аппараты для продажи газированной воды, впрочем, они не работают. Рядом знаменитая скульптура «Булыжник — оружие пролетариата», памятник Щорсу, скульптура Павки Корчагина и другие.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетила этот самодеятельный музей сразу после ухода оттуда группы наголо стриженных молодых людей. Фотографировать себя молодые люди не разрешили, но рассказали, что регулярно наведываются на улицу Корчака, чтобы развлечься.

«Мы ненавидим коммунистов, антифашистов и прочую плесень. Сломать нос Ленину или Марксу — это удовольствие», — рассказал ФАН один из молодых людей.

На вопрос, чем провинился Сократ или Чаплин, бюсты которых они тоже расстреляли здесь из пневматики, был дан незамысловатый ответ:

«Все они евреи».

Заметим, молодежные неонацистские группировки на Украине официально спонсируются государством. Члены штурмовых отрядов атакуют русскоязычную оппозицию, представителей левых или антифашистских организаций, а также занимаются рейдерством, «отжимая» выгодные строительные объекты или земельные участки под заказ.

Напомним, уже пять лет, с 21 мая 2015 года, на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», он запрещает демонстрацию советской и нацистской символики.

В рамках исполнения этого закона по всей Украине было переименовано 28 районов, 991 населенных пунктов, а также демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленину.

Часть демонтированных в Киеве памятников была свезена на улицу Корчака, где живет секретарь Киевской рады Владимир Прокопив. Именно он вот уже несколько лет обещает сделать на этом месте «музей советской оккупации» под открытым небом и проводить там экскурсии. Однако, ломать у новых властей Украины, как видим, получается лучше, чем что-то создавать.

Еще год-два, и кроме обломков и мусора, здесь уже ничего не останется.

1 Организация запрещена на территории РФ.