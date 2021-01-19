В Киеве отец скатил детей с горки, завернув их в пакет

Киев, 19 января. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как отец буквально засовывает своих двоих детей в пакет и скатывает их с горки.

На кадрах, опубликованных в Facebook 15 января, видно, что детвора резвится на горке в районе Позняки. Мужчина сажает двоих детей в огромный пакет и со смехом спускает с горки.

«В этом сезоне санки не в моде. В номинации лучший папа — побеждает папа этих детей», — подписала видео его автор Наталия Кияшко.

В комментариях пользователи рассказали о возможных травмах из-за такого способа катания, не говоря уже о возможном удушении детей. Отцу многие предложили вручить «премию Дарвина» (виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая тем, кто умер самым глупым способом).

«Травпункт не резиновый, а папе штраф влепить за отсутствие мозгов», — возмутилась Елена Кузичева.

«Новое дебильноватое поколение «креативных» пап и снимающих весь этот «креатив» на видео мам, чтобы запостить все это в инетик», — поставила диагноз Алла Быховенко.

Один из пользователей напомнил герою видео о статье 166 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей пятилетний срок за невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Однако нашлось много и тех, кто вступился за отца и даже похвалил его за изобретательность.

«Нормальный папа и детям весело», — считает Оксана Яремчук.