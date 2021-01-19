Киев пытается наказать «Яндекс» за работу в Крыму

Киев, 19 января. Украина совместно с Еврокомиссией ищет возможности для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, заявили в МИД страны.

«Несмотря на тот факт, что деятельность компании «Яндекс» на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций Евросоюза в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность», — говорится в ответе ведомства на запрос «Радио Свобода».

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что к этой работе привлекают Еврокомиссию, которая выносит решение о возможных санкциях. Решается вопрос и «внутри Украины»: проводится правовой анализ работы российской компании в Крыму.

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в 2014 году. За возвращение в состав России проголосовали 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. Киев отказался признавать полуостров частью России, считая его «временно оккупированной» территорией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Украина ввела санкции против российских компаний. В частности, под запрет в стране попали соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». На территории Украины заблокирован не только сайт «Яндекс», но и его сервисы. Как сообщал ФАН, в Верховной раде ранее зарегистрировали сразу два законопроекта от правящей «Слуги народа»: они предлагают запретить местным СМИ «отрицание факта военной агрессии РФ», ввести за это уголовную ответственность, а также наделить цензурными функциями СБУ.