Киевский политолог объяснил, почему блицкриг Украины в Донбассе обречен на провал

Киев, 19 января. Власти Украины обсуждают возможную наступательную операцию на республики Донбасса, однако все это чревато потерей государственности для всей страны. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

«Нет сомнения в том, что в кругах украинской «партии войны», представленной не только оппозиционными политиками, но и частью команды Зеленского, идеи военного блицкрига в Донбассе достаточно популярны. При этом эти политики надеются получить поддержку США, а сейчас и Великобритании с Турцией — и не только поставками вооружений и усилением антироссийских санкций», — пишет политолог в колонке для «Независимой газеты».

Погребинский считает подобное развитие событий маловероятным, поскольку «любая помощь «друзей Украины» в принципе не способна противостоять гарантиям недопущения военной победы над Донбассом» со стороны Москвы.

Блицкриг, по мнению политолога, может грозить Украине полным разгромом ВСУ, последствием чего может стать потеря украинской государственности «в том виде, в котором она сложилась после 1991 года».

В 2014 году на востоке страны разгорелась гражданская война, ставшая следствием государственного переворота в стране. Восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Мирно решить конфликт пытаются участники контактной группы, подписавшие Минские соглашения, которые Киев до сих пор отказывается выполнять в полной мере.

Несколько дней ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев рассчитывает на активное участие избранного президента США Джо Байдена в урегулировании гражданской войны в Донбассе. Прежде всего украинская сторона надеется на поставки летальных типов вооружения для нужд ВСУ за счет США.