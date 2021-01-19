Зеленский и Порошенко не спешат переходить на украинский язык 

Киев, 19 января. Большинство украинцев общаются на русском языке, в том числе, и нынешний и прошлый президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, заявил политический эксперт Юрий Дудкин.

«Большинство украинцев знают русский язык и на нем общаются. В частности, как нынешний президент, Зеленский, так и прошлый, Порошенко, в своей семье говорят исключительно на русском, в чем давным-давно признались их члены семьи», — заявил политолог в эфире украинского телеканала NEWSONE.

Дудкин добавил, что на Украине есть политики, и просто медийные люди, которые «интерпретируют 10 статью Конституции по-своему». Речь идет о статье, в которой украинский язык указан в качестве единственного государственного. Один из пунктов статьи говорит о том, что в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». По его словам, подобные люди — «откровенные нацисты».

«Они говорят о гарантиях русскому языку: «Мы вам гарантируем, что мы вас за русский язык не будем убивать». Понимаете? И вот эта личность приходит и говорит это на всю страну. Скажите, это допустимо в 21-м веке? Что она, видите ли, не будет нас убивать — русскоязычных и этнических русских», — не скрывал своего возмущения эксперт.

Главным борцом со всем русским, и в первую очередь, с русским контентом на украинских телеканалах был Порошенко. За время его пребывания на этом посту на Украине запретили около 780 фильмов и сериалов российского производства. Однако с приходом новых властей ситуация в стране не изменилась.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Вся сфера обслуживания, включая интернет-магазины, должна общаться с клиентами и посетителями исключительно на украинском. Как сообщалось в понедельник, жители крупнейших городов страны не спешат переходить на «официальный» язык, тем самым нарушая законодательство. Русскоговорящих все еще можно встретить повсюду.