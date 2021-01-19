Эксперты объяснили причины ожидаемого подорожания на услуги связи в РФ

Москва, 19 января. Расходы на услуги связи в 2021 году для россиян могут вырасти на 15%, считают аналитики.

Как сообщили «Известиям» в аналитическом агентстве Content Review, в прошлом году цены на мобильную связь в РФ выросли на 10%. В этом году рост тарифов ожидается на уровне 15%. Меньше всего должны подорожать базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет на тарифах нижней ценовой категории.

Наиболее ощутимо вырастут цены на тарифах средней и высокой категории (500–900 рублей). Аналитики также полагают, что сильно возрастут цены на дополнительные услуги операторов, к примеру, на облачное хранение данных.

«Прошлая революция тарифов прошла по схеме фактического перевода всех с поминутного на абонентские тарифы, что привело к росту платежей за услуги. В этот раз абонентские тарифы станут тарифами-подписками», — считает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Он оценил предстоящее подорожание в 7–10%.

Среди причин ежегодного подорожания связи для россиян эксперты называют повышение потребляемого клиентами трафика, развитие сетей 5G, рост доллара, а теперь и пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить свои расходы, так как ограничения съели офлайн-продажи в традиционном магазинном формате.

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов выразил мнение, что пока нет никаких оснований для повышения тарифов на сотовую связь. Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, операторы сотовой связи обязаны заблаговременно информировать своих абонентов об изменениях тарифных планов. В ФАС также подчеркнули, что не видят оснований для роста тарифов на 15% в текущем году.

Ранее сообщалось, что нашедшие потерянные телефоны мошенники открывают доступ к приложениям банков и деньгам россиян из-за халатности работников колл-центров, которые иногда, даже не задумываясь, отдают злоумышленникам PIN и PUK коды. Только за декабрь полиция задержала группу преступников, которая похитила у россиян посредством кражи данных со смартфонов 122 млн рублей. Годовые потери от действий киберпреступников составляют десятки миллиардов рублей.