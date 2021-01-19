Кейт Миддлтон призналась, что в детстве ее звали именем морской свинки

Лондон, 19 января. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась, что в детстве у нее были не самые звучные прозвища. Оказывается, будущую королевскую особу звали Пискля — в честь ее морской свинки.

Как сообщает Express, Миддлтон присоединилась к королевской семье в 2011 году и стала известна как герцогиня Кембриджская. К ней также можно официально обращаться «королевское высочество». Когда Кейт посещала свою старую начальную школу St Andrew’s School в Беркшире, она призналась, что ей дали прозвище Пискля, поскольку так звали ее морскую свинку.

«Была одна по имени Пип, а другая по имени Пискля, потому что мою сестру звали Пиппа, а меня — Пискля», — уточнила герцогиня.

Оказалось, что Пискля — далеко не единственное прозвище монаршей особы. Когда она была прилежной ученицей в престижном колледже, некоторые друзья дразнили ее «будущей принцессой».

И хотя она больше не ходит в школу, у Миддлтон есть еще несколько прозвищ. К примеру, ее супруг, принц Уильям, назвал ее «малышкой» несколько лет назад, еще во время помолвки. В соцсетях ее иногда называли «детской принцессой». Это связано с тем, что Кейт активно занимается благотворительностью, помогая детям.

Это прозвище также является трогательной отсылкой в адрес покойной принцессы Дианы, матери принца Уильяма, которую публика прозвала «народной принцессой» из-за ее преданности делу помощи людям.

У Кейт и Уильяма также есть очаровательные имена для своих троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Блогер Лаура-Энн однажды рассказала, что Кейт назвала свою дочь Шарлотту «Лотти» во время разговора о своих детях.

Прозвища — обычное дело в королевской семье, и королева Елизавета II уже давно известна своей семьей как «Лилибет». А принц Филипп называет королеву прозвищами «Капуста» или «Колбаса».

В конце прошлого года сообщалось, что Миддлтон и принц Уильям порадовали поклонников семейной рождественской фотографией, которая появилась на официальном сайте Кенсингтонского дворца. Фотографу удалось запечатлеть семью в неформальной и уютной обстановке.