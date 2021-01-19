Британские СМИ фиксируют растущий спрос на российскую вакцину от COVID-19

Лондон, 19 января. Российские и китайские вакцины от COVID-19 пользуются большим спросом у иностранных покупателей, что является значительным политическим и коммерческим успехом этих стран, пишет газета Financial Times.

«На фоне обостряющейся борьбы за получение вакцины от коронавируса китайские и российские производители уже имеют постоянно растущий список иностранных покупателей», — говорится в статье.

Издание обращает внимание на тот факт, что РФ и КНР стремятся конкурировать на международном уровне: российский центр имени Гамалеи согласился продать свою вакцину «Спутник V» таким странам как Алжир, Аргентина, Саудовская Аравия и Бразилия, а два ведущих китайских производителя подписали сделки с более чем дюжиной стран, включая Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Филиппины, Индонезия и Венгрия.

Эксперты отметили, что испытания безопасности и эффективности вакцин в ходе третьей фазы проводились в соответствии с международными стандартами с точки зрения масштаба и технологии. Однако предварительные результаты этих испытаний не были опубликованы до получения одобрения регулирующих органов ни в Китае, ни в России, ни в других странах, которые зарегистрировали вакцины для использования, утверждает газета.

На прошлой неделе стало известно, что клинические исследования «Спутник V» начались в Египте. Отечественный препарат является приоритетным в рамках кампании по проведению испытаний вакцин от возбудителя COVID-19. В Российском фонде прямых инвестиций также допустили регистрацию отечественной вакцины в Перу в течение месяца.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация препаратом «Спутник V». До конца января в гражданский оборот планируется выпустить более 2 млн доз вакцины. Вакцинацию первой начала Москва, получить прививку уже можно также в Петербурге и других городах.