Фигуристка Сотскова разводится после нескольких месяцев брака

Москва, 19 января. Дисквалифицированная на десять лет участница Олимпийских игр — 2018 Мария Сотскова разводится с музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком спустя несколько месяцев после свадьбы.

Первой на развод поклонникам намекнула Сотскова, опубликовав несколько дней назад в соцсети фотографии со смайликом в виде разбитого сердца. Новости в понедельник подтвердил Омельчук, оставив подробное сообщение в Instagram.

«Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю! К сожалению, в жизни действительно происходит все не просто так. Банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. На мне. На нас», — написал он.

Омельчук подчеркнул, что для него в жизни семья всегда была самым главным, но, похоже, с Сотсковой он встретился «не в то время, не в том месте». Продюсер заверил, что всегда был верен своей супруге и готов оказывать ей любую помощь.

«Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за все, что было у нас. За все хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека», — подчеркнул он.

Фигуристке он пожелал всегда слушать свое сердце и извинился за то, что не смог дать своей супруге то, что она искала. К этому моменту оба супруга закрыли свои аккаунты в соцсетях.

Летом прошлого года 20-летняя Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры. В это же время стало известно и о желании спортсменки выйти замуж. В сентябре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило фигуристку на десять лет за употребление фуросемида и подделку справки о том, что запрещенный препарат она принимала по медпоказаниям.