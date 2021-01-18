Часть россиян смогут выйти на пенсию досрочно в 2021 году

Москва, 18 января. Многодетные матери и потерявшие работу предпенсионеры имеют право на досрочный выход на пенсию. Соответствующие нормы заработали в России в 2021 году.

В рамках поэтапного повышения пенсионного возраста с 2021 года россияне уйдут на заслуженный отдых в 56,5 (женщины) и в 61,5 года (мужчины). В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.

Однако в российском законодательстве есть норма, согласно которой на досрочную пенсию могут претендовать россияне предпенсионного возраста, уволенные по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия, и которые не смогли трудоустроиться. Чтобы подтвердить свой статус, нужно обратиться в центр занятости. При этом страховой стаж у мужчин должен составлять не менее 25 лет, а у женщин — от 20 лет.

Досрочно уйти на заслуженный отдых по возрасту могут многодетные матери. Если у них от пяти и более детей до восьми лет, они могут выйти на пенсию в 50. Мама с четырьмя детьми может уйти на отдых на четыре года раньше установленного срока, однако не ранее 55 лет. Женщины с тремя детьми — на три года раньше положенного, но также не ранее 55 лет. Трудовой стаж должен составлять от 15 лет.

Раньше времени можно уйти на пенсию родителям, воспитавшим ребенка до восьми лет с инвалидностью. Для женщин пенсионный возраст в этом случае наступит в 50 лет, а мужчины в 55. У женщин трудовой стаж должен быть больше 15 лет, у мужчин больше 20.

Ранее ФАН на основе данных ПФР привел таблицу, показывающую, на сколько, благодаря индексации, повышались пенсии в России за последние три года, включая данные на текущий год. Минимальная прибавка к пенсии в 2021 году составила 503 рубля в месяц, максимальная — 1869. Максимальную прибавку с января ежемесячно получают граждане, пенсия которых до индексации составляла 26 тысяч рублей. В 2021 году такие пенсионеры будут получать 31 539 рублей в месяц.