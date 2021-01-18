Звезда шоу «Последний герой» скончалась от рака в США

Лос-Анджелес, 18 января. Звезда оригинального реалити-шоу «Последний герой» (Survivor) Энджи Якуш скончалась в США, предположительно, от рака.

Как сообщает портал TMZ, официальная причина смерти Якуш пока не называлась, но известно, что она боролась с редкой формой рака.

Якуш родилась в марте 1980 года в Висконсине, но после переехала в Новый Орлеан, где и скончалась. В последние годы она работала барменом и художником во Французском квартале.

Энджи вошла в историю американского шоу «Последний герой», став первым участником, проигравшим повторное голосование в совете племени в 2005 году. Поклонники также смогли увидеть ее на вечеринке, посвященной 10-летию проекта в 2010 году. Она получила от других участников прозвище Невеселая Энджи.

У Якуш остались муж, Стивен Каландра, родители, брат, племянница и племянник. Ей было 40 лет.

Ранее певец Михаил Гребенщиков поделился воспоминаниями о своей коллеге Жанне Фриске и о том, как они вместе провели «незабываемые, экстремальные дни и ночи» на проекте «Последний герой». Фриске стала одной из первых популярных певиц, решившейся принять участие в проекте в 2004 году. Впоследствии она оказалась одной из самых любимых участниц шоу. По словам Гребенщикова, артистка «была безусловным лидером, у нее была своя группа лиц, которая ей безоговорочно подчинялась». При этом она «была главным поваром и хозяйкой на проекте».

Survivor — телевизионные реалити-соревнования, выпускаемые во многих странах мира. Британский телевизионный продюсер Чарли Парсонс разработал формат Survivor в 1992 году для британской телевизионной компании Planet 24. Флагманская американская версия проекта транслировала 40 сезонов шоу с момента ее запуска в 2000 году.