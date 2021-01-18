Кристина Асмус устроила дочке Харламова отличные выходные на катке

Москва, 18 января. Актриса Кристина Асмус провела выходные вместе с дочкой, прокатившись на открытом катке на Красной площади.

Несмотря на сильную занятость, звезда сериала «Интерны» старается посвящать все свое свободное время маленькой дочке. Особенно это стало важным после развода с ее отцом, юмористом Гариком Харламовым. Минувшие выходные они провели в центре Москвы, а в какой-то момент дочка с мамой решили опробовать лед на главной ледовой площадке страны.

Асмус облачилась в пуховой комбинезон каштанового цвета, а наследницу нарядила в леопардовый пуховик и пуховые штаны, в одной цветовой гамме с собой. Кристина на своей странице в Insragram призналась, что по пути на каток была уверена, что упадет сразу же, как только выйдет на лед. На коньки она вставала последний раз в 2014 году, когда была участницей шоу «Ледниковый период».

«На льду я проводила не так много времени и была уверена, что ноги пойдут в отказ сразу, как на них наденут этот спортивный инвентарь. Но не тут-то было! То ли страх не лажануться перед ребенком, то ли еще чего… Но я катилась! И норм вроде как! Ни разу не упала и даже снимать успевала», — поделилась впечатлениями актриса.

Поклонники пришли в восторг от того, как Асмус заботится о своей дочке.

«Кристина со своей лялькой Настенькой. Молодец. И катаешься неплохо», — пишет в комментариях пользователь olga_listratova_89.

«Отлично катаетесь, Кристин! И как обычно — красивая прекрасивая», — добавила klenchik35.

«А вы такая умничка. Загляденье. Обожаю», — отметила steshenko_elizabeth.

Не всегда поклонники актрисы столь позитивно откликаются на ее посты в соцсетях. Днем ранее ФАН сообщал, что Асмус опубликовала видео, на котором «случайно засветила» свое нижнее белье. Пользователи Сети не оценили такой юмор и обвинили ее в «эпатажности» и «бесстыдстве».