Николай Цискаридзе знает заказчиков секс-скандала со слитыми фото

Москва, 18 января. Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что знает кто является заказчиком скандала со слитыми интимными фотографиями, на которых якобы запечатлен экс-премьер балета Большого театра.

Артист реагирует на подобные провокации спокойно и призывает остальных не идти на поводу у недоброжелателей. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, который озаглавил «Синдром Дзюбы». Футболист сборной России оказался в похожей с ним ситуации. Только вместо фотографий, в Сеть была слита интимная видеозапись. Цискаридзе, высказывая слова поддержки Артему Дзюбе, подчеркнул, что «бился за него», как будто он его родной брат. При этом они даже не знакомы лично.

Происходящее он сравнил в досмотром в аэропорту, когда становится противно от того, что твои личные вещи достают из чемодана у всех на виду.

«Мерзко! Но когда у тебя постоянно пытаются найти то, чего не существует — это наивысший пилотаж дебилизма! «Милые» заказчики и авторы «веселых картинок», любители «большого» хейта — сочувствую! Сложно вам! Искать то, чего не существует, очень сложно!» — отметил 47-летний артист.

Всем, кто поддерживал его в непростые минуты, Цискаридзе выразил «особый респект», а тем, кто является организатором скандала балерин напомнил об их «скудной фантазии».

«Большие заказчики, ну нельзя так палиться! Ведь колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов!» — подчеркнул он.

Ранее в Сети появилась якобы интимная переписка Цискаридзе с художником-модельером Валентином Юдашкиным и снимки, на которых мужчина, похожий на педагога Большого театра, занимается любовью с другим мужчиной. Позднее артист заявил, что злоумышленники не могли похитить с его смартфона компрометирующие интимные фотографии, поскольку их просто не было. Слитые фото он назвал подделкой.