Российским ветеранам труда могут вернуть все льготы

Санкт-Петербург, 18 января. Одним из пунктов предвыборной программы «Справедливой России» является продвижение законопроекта о возвращении льгот российским ветеранам труда, отмененных в 2004 году. Об этом сообщил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замглавы фракции СР Олег Шеин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Политик обратил внимание на тот факт, что «примерно 17 млн человек в РФ являются ветеранами труда и ветеранами по стажу». В 90-е годы для них действовали реальные социальные выплаты, составлявшие 50% от оплаты ЖКХ, телефонной связи, проезда и так далее.

«В 2004 году данные льготы были отменены. Но если в 90-е люди получали социальные выплаты, очевидно, что сегодня финансовое положение страны является более устойчивым. Поэтому в ближайшее время мы будем вносить законопроект, предполагающий возвращение льгот ветеранам труда», — сообщил Шеин.

По словам парламентария, 18 января законопроект о введении льгот ветеранам труда был отправлен на заключение правительства. Документ планируется внести в Госдуму не позднее февраля.

Политик также рассказал, что предвыборная программа «Справедливой России» будет включать в себя, в частности, отмену антипенсионной реформы, снижение пенсионного возраста, изменение системы налогообложения. Партия также предлагает перейти к ежемесячным социальным выплатам семьям, имеющим детей.