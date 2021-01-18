Более четырех тысяч жителей ЦАР бежали в Чад за последний месяц

Нджамена, 18 января. Центральноафриканцы, напуганные эскалацией насилия в отдельных областях республики, ищут спасения в соседнем государстве. Беженцы нелегально пересекают границу с Чадом, передает Центр нарушений прав человека (ЦНПЧ).

Согласно сообщению экспертов ЦНПЧ, с 22 декабря 2020 года 4384 человека прибыли в город Горе, расположенный на юге Чада. Аналогичные данные приводит Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ).

Беженцы оседают в провинции Восточный Логон, неподалеку от границы с Центральноафриканской Республикой. Поток вынужденных переселенцев вызван действиями бандформирований, активизировавшихся накануне выборов в стране. Боевики пытались помешать волеизъявлению народа.

Помимо Чада, центральноафриканцы находят прибежище в Камеруне и Демократической Республике Конго. Ранее Центр нарушений прав человека сообщал, что в северных районах ДРК сконцентрировалось более 24 тысяч мигрантов из ЦАР.