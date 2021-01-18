США завершили вывод войск из Сомали

Могадишо, 18 января. Соединенные Штаты завершили вывод войск из Сомали в соответствии с планом уходящего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Military Times.

Американцы покидают Сомали менее чем за месяц до выборов главы африканского государства. При этом в стране продолжает действовать экстремистская группировка «Аш-Шабаб», являющаяся частью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1.

Боевики устраивают на территории Сомали теракты, сопровождающиеся человеческими жертвами. Так, в результате недавнего взрыва на стадионе в Галькайо погибли несколько чиновников, десятки мирных граждан получили ранения разной степени тяжести.

Глава командования США в Африке AFRICOM Стивен Таунсенд отметил, что, несмотря на усилия группировки, операция по выводу войск прошла без потерь личного состава и оборудования. При этом Соединенные Штаты сохраняют возможность нанести удар по «Аш-Шабаб» в любое время.

Представитель AFRICOM полковник Крис Карнс заявил, что взаимодействие с местными силами безопасности «переходит в новую фазу»: американские военнослужащие выходят из африканской страны, однако не оставляют регион.

Дональд Трамп потребовал отозвать войска из Сомали в начале декабря прошлого года, когда предварительные результаты выборов уже показали его поражение в борьбе за пост главы Соединенных Штатов. Крис Карнс отказался прогнозировать, отменит ли новый президент США приказ предшественника.

1 Организация запрещена на территории РФ.