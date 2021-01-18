Политолог Гогуадзе рассказал, почему Навального выгнали из Германии

Санкт-Петербург, 18 января. Алексей Навальный не является патриотом своей страны, и для Германии подобный персонаж был неприемлем, поэтому Берлин старался от него избавиться. Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил политолог Марат Гогуадзе.

По мнению эксперта, российский блогер вернулся домой не по своей воле, а потому что надоел Германии, и был нужен для выполнения указаний администрации избранного президента США Джо Байдена.

«Вчерашнее возвращение Алексея Навального в Россию было совершено неслучайным. С одной стороны, он не нужен Германии. Напомню, в начале своей политической карьеры Навальный назвал грузин грызунами, а евреев жидами. Конечно, такой персонаж для Германии неприемлем, потому что он может уронить рейтинги правящей партии. Поэтому Германия как можно быстрее хотела избавиться от Навального», — сообщил Марат Гогуадзе.

По словам политолога, второй причиной возвращения основателя ФБК (признан иноагентом) является начало вмешательства новой команды Байдена во внутренние дела России.

«Уже видно влияние команды Байдена. Алексей дождался момента объявления президента Америки и получил указания от команды Байдена. Поэтому даты возвращения были выбраны не просто так. Он прибыл в Россию с полным самолетом журналистов и со всем своим пафосом для того, чтобы спровоцировать санкции против России, в первую очередь, против «Северного потока — 2». Это подготовка к дестабилизации ситуации в России в преддверии выборов Государственной думы», — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что Навальный четко отрабатывает свои задачи.

«Вчера он прилетел, и тут же марионетки Америки начинают заявлять о санкциях портив России. Но я бы им посоветовал держать рот на замке, потому что с такой американской риторикой Российская Федерация сократит под ноль грузоперевозки через Прибалтику. У нас есть свои порты и железные дороги, поэтому Прибалтика нам не нужна. Скоро Россия полностью перестанет всех кормить. Тогда посмотрим, как все заговорят», — высказался Гогуадзе.

В понедельник главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали ЕС рассмотреть вопрос о введении санкций против РФ в связи с задержанием в воскресенье в аэропорту «Шереметьево» Навального.

Ранее политолог Роман Романов сообщил ФАН, что страны Прибалтики являются своеобразным политическим тараном внутри Европейского союза, который представляет интересы США. Прибалтика вместе с Польшей часто продвигают внутри ЕС интересы Вашингтона.