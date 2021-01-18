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Twitter продолжил опробованную на Трампе политику двойных стандартов в Уганде

Twitter продолжил опробованную на Трампе политику двойных стандартов в Уганде

Американская социальная сеть Twitter осудила правительство Уганды за блокировку интернет-сообществ во время выборов президента республики.

Официальный Twitter-аккаунт Public Policy в негативном ключе прокомментировал ограничения со стороны властей африканской страны.

 

 

«Мы слышим сообщения о том, что провайдерам интернет-услуг приказывают блокировать социальные сети и приложения для обмена сообщениями. Мы решительно осуждаем отключение Интернета оно наносит огромный вред, нарушает основные права человека и принципы», — говорится в заявлении.

Федеральное агентство новостей рассказывает об избирательном отношении руководства IT-гиганта в отношении удобных и не очень политических игроков.

Напомним, что 14 января 2021 года на территории Уганды прошли выборы. Победил действующий президент страны Йовери Мусевени, который в шестой раз подряд выдвинул свою кандидатуру. Его основным оппонентом стал популярный в республике певец Роберт Кьягулани, выступающий под псевдонимом Боби Вайн.

Twitter продолжил опробованную на Трампе политику двойных стандартов в Уганде

В ходе избирательной кампании силы безопасности несколько раз арестовывали артиста и его сторонников за нарушения правил проведения публичных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса. Также Вайн заявил, что не признает результаты голосования, если созданный его партией независимый центр подсчета голосов обнаружит нарушения.

В целях безопасности правительство страны усилило присутствие полицейских на улицах и ограничило доступ к социальным сетям, что вызвало осуждение Twitter. Однако за три дня до голосования другой IT-гигант Facebook заблокировал учетные записи угандийских чиновников, заподозренных в скоординированном неаутентичном поведении. Реагировать на такое нарушение «основных прав человека» руководство Twitter, разумеется не стало.

Заблокировав Трампа по Мусевени не плачут

Впрочем, у американских компаний богатый опыт двойных стандартов в отношении подписчиков. Достаточно вспомнить их действия в отношении президента США Дональда Трампа.

Twitter продолжил опробованную на Трампе политику двойных стандартов в Уганде

Twitter заблокировал учетную запись главы Соединенных Штатов из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию», закрыв глаза на официальный статус Трампа. Аналогично поступило руководство Facebook и Instagram, а YouTube лишил американского лидера возможности выкладывать видеоролики. Однако это стало лишь финальной точкой в развернутой против президента кампании. Ранее Twitter помечал его посты как недостоверные и ограничивал возможность их репоста.

Таким образом, руководство социальной сети показало, что права человека на доступ к информации могут соблюдаться избирательно, в зависимости от политической конъюнктуры.

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