Twitter продолжил опробованную на Трампе политику двойных стандартов в Уганде

Американская социальная сеть Twitter осудила правительство Уганды за блокировку интернет-сообществ во время выборов президента республики.

Официальный Twitter-аккаунт Public Policy в негативном ключе прокомментировал ограничения со стороны властей африканской страны.

Ahead of the Ugandan election, we're hearing reports that Internet service providers are being ordered to block social media and messaging apps.



We strongly condemn internet shutdowns – they are hugely harmful, violate basic human rights and the principles of the #OpenInternet.