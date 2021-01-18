Twitter продолжил опробованную на Трампе политику двойных стандартов в Уганде

Американская социальная сеть Twitter осудила правительство Уганды за блокировку интернет-сообществ во время выборов президента республики.

Официальный Twitter-аккаунт Public Policy в негативном ключе прокомментировал ограничения со стороны властей африканской страны.

Ahead of the Ugandan election, we're hearing reports that Internet service providers are being ordered to block social media and messaging apps.



We strongly condemn internet shutdowns – they are hugely harmful, violate basic human rights and the principles of the #OpenInternet. — Twitter Public Policy (@Policy) January 12, 2021

«Мы слышим сообщения о том, что провайдерам интернет-услуг приказывают блокировать социальные сети и приложения для обмена сообщениями. Мы решительно осуждаем отключение Интернета — оно наносит огромный вред, нарушает основные права человека и принципы», — говорится в заявлении.

Федеральное агентство новостей рассказывает об избирательном отношении руководства IT-гиганта в отношении удобных и не очень политических игроков.

Напомним, что 14 января 2021 года на территории Уганды прошли выборы. Победил действующий президент страны Йовери Мусевени, который в шестой раз подряд выдвинул свою кандидатуру. Его основным оппонентом стал популярный в республике певец Роберт Кьягулани, выступающий под псевдонимом Боби Вайн.

В ходе избирательной кампании силы безопасности несколько раз арестовывали артиста и его сторонников за нарушения правил проведения публичных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса. Также Вайн заявил, что не признает результаты голосования, если созданный его партией независимый центр подсчета голосов обнаружит нарушения.

В целях безопасности правительство страны усилило присутствие полицейских на улицах и ограничило доступ к социальным сетям, что вызвало осуждение Twitter. Однако за три дня до голосования другой IT-гигант Facebook заблокировал учетные записи угандийских чиновников, заподозренных в скоординированном неаутентичном поведении. Реагировать на такое нарушение «основных прав человека» руководство Twitter, разумеется не стало.

Заблокировав Трампа по Мусевени не плачут

Впрочем, у американских компаний богатый опыт двойных стандартов в отношении подписчиков. Достаточно вспомнить их действия в отношении президента США Дональда Трампа.

Twitter заблокировал учетную запись главы Соединенных Штатов из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию», закрыв глаза на официальный статус Трампа. Аналогично поступило руководство Facebook и Instagram, а YouTube лишил американского лидера возможности выкладывать видеоролики. Однако это стало лишь финальной точкой в развернутой против президента кампании. Ранее Twitter помечал его посты как недостоверные и ограничивал возможность их репоста.

Таким образом, руководство социальной сети показало, что права человека на доступ к информации могут соблюдаться избирательно, в зависимости от политической конъюнктуры.