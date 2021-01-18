Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили

Вальпараисо, 18 января. 25 тысяч были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо, сообщает Prensa Latina.

????Chile: Más de 3000 hectáreas consumidas por el fuego en Quilpué, Región de Valparaíso. Además, hay 10 personas damnificadas, siete viviendas y una cabaña destruidas y 25.000 personas evacuadas. Se mantiene la Alerta Roja.



Fuente ONEMI



Fotos ATON#IncendioQuilpue pic.twitter.com/QWmaZK4Dzl — Sismologia Mundial (@SismoMundial) January 16, 2021

По данным чрезвычайных служб Чили, возгорание началось в ночь на 15 января в результате преднамеренного поджога в коммуне Кильпуэ. Огонь уничтожил более 4000 гектаров леса и лугов, а также шесть жилых домов.

Dramática situación en el Gran Valparaíso. Bomberos, Conaf, vecinos, personal civil y militar luchando contra el fuego. En Quilpue, hay 5 sectores en evacuación: Los Pinos, Las Rosas, Colinas de Oro, Teniente Serrano y Wenceslao Vargas. #Incendioforestal#AlertaRoja pic.twitter.com/l6aENpjuKn — Victor Figueroa Mardones (@figuevictor13) January 15, 2021

Для тушения пожаров местные власти задействовали 30 пожарных подразделений, 25 отрядов лесников, 22 вертолета и 8 самолетов.

Un gran incendio forestal en la región de Valparaíso, en la costa central de Chile, consumió al menos seis casas y las autoridades anticiparan la posible propagación del fuego a otras zonas https://t.co/VEP6Wy1QPW pic.twitter.com/D0j6hhWxRf — NTN24 (@NTN24) January 18, 2021

«Мы открыли уголовное расследование, чтобы образцово наказать тех чилийцев, которые готовы сжечь свою собственную страну. Это не просто преступление, это зло, которое не имеет божьего прощения», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Chile: un incendio forestal descontrolado amenaza viviendas en la región de Valparaíso. El fuego ya ha consumido más de 120 hectáreas. Las autoridades advierten que la situación “es crítica” debido a las condiciones climáticas que se prevén calurosas, con viento y escasa humedad pic.twitter.com/cPW1G7k880 — ETIQUETA CA®IBE MGTA (@etiquetacaribe) January 16, 2021

В настоящее время огонь не представляет непосредственной опасности для населенных пунктов, однако в ближайшие дни пожар может усилиться из-за теплой погоды в районе Вальпараисо, сильных порывов ветра и низкой влажности.

Чили ежегодно страдает от многочисленных лесных пожаров. По мнению Greenpeace, главной причиной остается аномальная засуха последних лет — острый недостаток водных ресурсов наблюдается на на более чем 75% территории страны. С июля 2019 года по июнь 2020 года в Чили было зарегистрировано более 8000 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 100 тысяч гектаров.