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Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили

Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров в Чили

Вальпараисо, 18 января. 25 тысяч были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо, сообщает Prensa Latina.

По данным чрезвычайных служб Чили, возгорание началось в ночь на 15 января в результате преднамеренного поджога в коммуне Кильпуэ. Огонь уничтожил более 4000 гектаров леса и лугов, а также шесть жилых домов.

Для тушения пожаров местные власти задействовали 30 пожарных подразделений, 25 отрядов лесников, 22 вертолета и 8 самолетов.

 «Мы открыли уголовное расследование, чтобы образцово наказать тех чилийцев, которые готовы сжечь свою собственную страну. Это не просто преступление, это зло, которое не имеет божьего прощения», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

В настоящее время огонь не представляет непосредственной опасности для населенных пунктов, однако в ближайшие дни пожар может усилиться из-за теплой погоды в районе Вальпараисо, сильных порывов ветра и низкой влажности.

Чили ежегодно страдает от многочисленных лесных пожаров. По мнению Greenpeace, главной причиной остается аномальная засуха последних лет — острый недостаток водных ресурсов наблюдается на на более чем 75% территории страны. С июля 2019 года по июнь 2020 года в Чили было зарегистрировано более 8000 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 100 тысяч гектаров.

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