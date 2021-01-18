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Как один старик украл выборы в Уганде и отключил интернет

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Как один старик украл выборы в Уганде и отключил интернет

Итоги голосования в Уганде разочаровали представителя оппозиции, исполнителя регги и бизнесмена Роберта Кьягулани. Экс-певец под псевдонимом Боби Вайн отказывается верить, что в предвыборной гонке его опередил 76-летний Йовери Мусевени, который является президентом республики с 1986 года.

Симпатии граждан распределились между кандидатами с сильным разрывом. Порядка 58,6% жителей отдали предпочтение действующему главе республики, его оппонент получил 34,8% голосов.

Федеральное агентство новостей рассказывает, как проходили выборы, почему постэлекторальный период в Уганде сопровождается беспорядками, чем обоснованы взаимные обвинения кандидатов, а главное — про моду на возрастных президентов в Африке.

Выборы украли или нет?

Противник действующей власти призвал сторонников не верить низким показателям и обвинил избирательную комиссию в фальсификации результатов. Издание TV5monde сообщает, что Роберт Кьягулани назвал прошедшее голосование «настоящим маскарадом», после чего объявил себя победителем.

«Мы, безусловно, выиграли выборы с большим отрывом», — передает СМИ слова оппозиционного кандидата.

Роберта Кьягулани

Нежелание артиста поверить в поражение стало почвой для противоречивых заголовков во франкофонных изданиях: «Мусевени лидирует, но на победу претендует Вайн». За день до объявления результатов в личном Twitter-аккаунте Кьягулани еще раз заявил о нечестном ходе голосования. При этом он похвалил сторонников за визит на избирательные участки.

 

 

«Привет, Уганда! Несмотря на широко распространенное мошенничество и насилие, имевшие место в стране, картина все еще выглядит неплохо. Спасибо за то, что пришли и проголосовали в рекордном количестве», — написал Вайн.

Певец утверждает, что у него есть веские доказательства фальсификации. Он готов их продемонстрировать, как только власти восстановят доступ к Сети.

Напомним, что в целях безопасности на время голосования правительство лимитировало использование Интернета и усилило присутствие полиции на улицах республики. Однако первым ограничивать доступ к ресурсам Сети начал Facebook, заблокировавший учетные записи высокопоставленных угандийских чиновников. Это произошло за три дня до выборов.

Как один старик украл выборы в Уганде и отключил интернет

Осада и молчание

Слова самопровозглашенного президента вызвали негативную реакцию у вооруженных сил страны. В день объявления результатов силовики окружили дом Боби Вайна, проникли в сад и угрожали ему оружием.

 

 

«Ни один из этих военных злоумышленников с нами не разговаривает. У нас серьезные проблемы. Мы в осаде», — сообщил певец в Twitter.

Вновь избранный президент в это время сохранял молчание. После голосования он не появлялся на людях и не делал громких заявлений по поводу результатов выборов. Последняя запись Мусевени в социальных сетях датируется 12 января 2021 года.

В одной из публикаций он уличил конкурентов в нежелании признать развитие и позитивные изменения в жизни Уганды. Таким образом он попытался привлечь электорат к собственной предвыборной кампании, а именно — к идее сохранения стабильности в республике.

 

 

«Мы пристыдим всех, кто недоволен прогрессом и думает, что может использовать эти выборы, чтобы отбросить нас назад», — написал 76-летний лидер страны.

 

Действующий президент выстроил предвыборную кампанию в рамках консерватизма неспроста. Это его шестой срок. Граждане государства, которые родились в начале правления Мусевени, уже успели вырасти и сами стать родителями.

Как один старик украл выборы в Уганде и отключил интернет

Поэтому громкие реформы — не его вариант. Электорат не ждет от последующих пяти лет сильных изменений. Судя по результатам, больше половины жителей Уганды рады и дальше оставаться под предводительством проверенного лидера.

Подобную тягу к стабильности и массовый отказ от нового в пользу старого можно увидеть на примере других стран континента.

Президентам все возрасты покорны

Общий срок правления действующего руководителя с учетом переизбрания составляет 40 лет. Он никогда не покидал пост и даже убрал возрастной ценз для президента, который ранее не мог быть старше 75 лет.

 

 

Сейчас главе республики 76. При этом продолжительность жизни в Уганде — 62 года. Для сравнения: в соседней Руанде она составляет 68 лет, а в России — 71 год.

Йовери Мусевени

Однако случаи, когда правители африканских стран намного старше остальных граждан — не редкость. Более того, Мусевени не является самым возрастным руководителем.

Президенту Экваториальной Гвинеи 78 лет, тогда как ее жители в основном доживают лишь до 58. На юге континента, в Намибии, Хаге Гейнгобу — 79. Согласно статистике, граждане этой страны в среднем умирают в 63-летнем возрасте.

Еще один яркий пример — Камерун. Главе государства в этом году исполнится 88, но продолжительность жизни в стране на 30 лет меньше — 58 лет.

Как один старик украл выборы в Уганде и отключил интернет

Подобная тенденция объясняется просто. У жителей Африки нет доступа к тому уровню медицины и социального обслуживания, которым обладают правители. Многие граждане «черного континента» от рождения и до самой смерти живут во время президентства одного и того же политика.

Йовери Мусевени будет править Угандой еще пять лет. Однако изменений в государственный строй пожилой руководитель вносить не планирует. Глава страны еще не делал заявления, станет ли текущий срок последним. Но исторический опыт и происходящее в соседних государствах говорят о том, что нельзя исключать вероятность продления срока до 2031 года.

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