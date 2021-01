Как один старик украл выборы в Уганде и отключил интернет

Итоги голосования в Уганде разочаровали представителя оппозиции, исполнителя регги и бизнесмена Роберта Кьягулани. Экс-певец под псевдонимом Боби Вайн отказывается верить, что в предвыборной гонке его опередил 76-летний Йовери Мусевени, который является президентом республики с 1986 года.

Симпатии граждан распределились между кандидатами с сильным разрывом. Порядка 58,6% жителей отдали предпочтение действующему главе республики, его оппонент получил 34,8% голосов.

Федеральное агентство новостей рассказывает, как проходили выборы, почему постэлекторальный период в Уганде сопровождается беспорядками, чем обоснованы взаимные обвинения кандидатов, а главное — про моду на возрастных президентов в Африке.

Выборы украли или нет?

Противник действующей власти призвал сторонников не верить низким показателям и обвинил избирательную комиссию в фальсификации результатов. Издание TV5monde сообщает, что Роберт Кьягулани назвал прошедшее голосование «настоящим маскарадом», после чего объявил себя победителем.

«Мы, безусловно, выиграли выборы с большим отрывом», — передает СМИ слова оппозиционного кандидата.

Нежелание артиста поверить в поражение стало почвой для противоречивых заголовков во франкофонных изданиях: «Мусевени лидирует, но на победу претендует Вайн». За день до объявления результатов в личном Twitter-аккаунте Кьягулани еще раз заявил о нечестном ходе голосования. При этом он похвалил сторонников за визит на избирательные участки.

Hello Uganda! Despite the wide spread fraud and violence experienced across the country earlier today, the picture still looks good. Thank you Uganda for turning up and voting in record numbers. The challenge now is for Mr. Byabakama and the EC to declare the will of the Pple. — BOBI WINE (@HEBobiwine) January 14, 2021

«Привет, Уганда! Несмотря на широко распространенное мошенничество и насилие, имевшие место в стране, картина все еще выглядит неплохо. Спасибо за то, что пришли и проголосовали в рекордном количестве», — написал Вайн.

Певец утверждает, что у него есть веские доказательства фальсификации. Он готов их продемонстрировать, как только власти восстановят доступ к Сети.

Напомним, что в целях безопасности на время голосования правительство лимитировало использование Интернета и усилило присутствие полиции на улицах республики. Однако первым ограничивать доступ к ресурсам Сети начал Facebook, заблокировавший учетные записи высокопоставленных угандийских чиновников. Это произошло за три дня до выборов.

Осада и молчание

Слова самопровозглашенного президента вызвали негативную реакцию у вооруженных сил страны. В день объявления результатов силовики окружили дом Боби Вайна, проникли в сад и угрожали ему оружием.

None of these military intruders is talking to us. We are in serious trouble. We are under seige. — BOBI WINE (@HEBobiwine) January 15, 2021

«Ни один из этих военных злоумышленников с нами не разговаривает. У нас серьезные проблемы. Мы в осаде», — сообщил певец в Twitter.

Вновь избранный президент в это время сохранял молчание. После голосования он не появлялся на людях и не делал громких заявлений по поводу результатов выборов. Последняя запись Мусевени в социальных сетях датируется 12 января 2021 года.

В одной из публикаций он уличил конкурентов в нежелании признать развитие и позитивные изменения в жизни Уганды. Таким образом он попытался привлечь электорат к собственной предвыборной кампании, а именно — к идее сохранения стабильности в республике.

We are just 48 hours away from victory. I urge all @NRMOnline supporters to get ready to vote. We shall put to shame all those who are unhappy with Uganda's progress and therefore think they can use this election to set us back.#IWillVoteM7#SecuringYourFuture pic.twitter.com/rwLNeY3vEG — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) January 11, 2021

«Мы пристыдим всех, кто недоволен прогрессом и думает, что может использовать эти выборы, чтобы отбросить нас назад», — написал 76-летний лидер страны.

Действующий президент выстроил предвыборную кампанию в рамках консерватизма неспроста. Это его шестой срок. Граждане государства, которые родились в начале правления Мусевени, уже успели вырасти и сами стать родителями.

Поэтому громкие реформы — не его вариант. Электорат не ждет от последующих пяти лет сильных изменений. Судя по результатам, больше половины жителей Уганды рады и дальше оставаться под предводительством проверенного лидера.

Подобную тягу к стабильности и массовый отказ от нового в пользу старого можно увидеть на примере других стран континента.

Президентам все возрасты покорны

Общий срок правления действующего руководителя с учетом переизбрания составляет 40 лет. Он никогда не покидал пост и даже убрал возрастной ценз для президента, который ранее не мог быть старше 75 лет.

Electoral commission declares Yoweri Kaguta Museveni winner of Uganda's poll. He will, extend his reign to 40 years. — Mujuni Raymond (@qataharraymond) January 16, 2021

Сейчас главе республики 76. При этом продолжительность жизни в Уганде — 62 года. Для сравнения: в соседней Руанде она составляет 68 лет, а в России — 71 год.

Однако случаи, когда правители африканских стран намного старше остальных граждан — не редкость. Более того, Мусевени не является самым возрастным руководителем.

Президенту Экваториальной Гвинеи 78 лет, тогда как ее жители в основном доживают лишь до 58. На юге континента, в Намибии, Хаге Гейнгобу — 79. Согласно статистике, граждане этой страны в среднем умирают в 63-летнем возрасте.

Еще один яркий пример — Камерун. Главе государства в этом году исполнится 88, но продолжительность жизни в стране на 30 лет меньше — 58 лет.

Подобная тенденция объясняется просто. У жителей Африки нет доступа к тому уровню медицины и социального обслуживания, которым обладают правители. Многие граждане «черного континента» от рождения и до самой смерти живут во время президентства одного и того же политика.

Йовери Мусевени будет править Угандой еще пять лет. Однако изменений в государственный строй пожилой руководитель вносить не планирует. Глава страны еще не делал заявления, станет ли текущий срок последним. Но исторический опыт и происходящее в соседних государствах говорят о том, что нельзя исключать вероятность продления срока до 2031 года.